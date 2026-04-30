Convoquen una protesta davant del centre educatiu de Sabadell on faran el pla pilot amb mossos de paisà

El col·lectiu Assemblea Docent Sabadell ha convocat una concentració de protesta el pròxim dimecres 6 de maig a les 7.30 h davant de l’Institut Escola Joan Sallarès i Pla, al carrer de Campoamor. És el centre educatiu del municipi que acollirà el pla pilot de la Generalitat, que preveu la presència d’agents dels Mossos d’Esquadra de paisà en un total de 14 instituts de Catalunya. Segons expressen des de l’Assemblea Docent, la protesta vol visualitzar el desacord amb una iniciativa que consideren equivocada “tant pel fons com per la forma”. El col·lectiu denuncia que la decisió s’ha pres sense tenir en compte les demandes i defensa que la convivència als centres “no es garanteix amb la presència policial, sinó amb recursos educatius”. També demanaran al Consell Escolar que doni suport al posicionament. Per la seva banda, CGT Ensenyament Sabadell, també va emetre fa pocs dies un comunicat condemnant el pilot.
El pla preveu la presència puntual dels agents per vetllar per la convivència escolar, amb funcions de prevenció, acompanyament i intervenció en situacions concretes. La consellera d’Educació, Esther Niubó, va defensar dimecres al Parlament que es tracta d’una prova “estrictament delimitada i amb garanties”, i ha assegurat que els agents no aniran uniformats ni armats i no entraran a les aules.
En la mateixa línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va subratllar que el projecte és “voluntari, limitat en el temps i sotmès a avaluació”; i va assegurar que respon a demandes d’alguns centres. El Govern ha insistit que cap institut hi participarà si no ho vol. Així doncs, la direcció de cada centre educatiu és la màxima responsable a l'hora de decidir si s'hi participa o no. Igualment, l'executiu assegura que hi ha instituts que han demanat formar-ne part i que han hagut de quedar fora de la prova.
Una notícia que ha generat molta controvèrsia
El pla ha generat controvèrsia en diferents municipis, entre la comunitat educativa i política. També a Sabadell. Tot i que cap dels 14 centres participants ha presentat formalment la renúncia, almenys quatre claustres —a l’Hospitalet de Llobregat i a Vic— han expressat públicament el seu rebuig i han demanat no formar part de la prova.
En el mateix debat parlamentari de dimecres, diversos grups van coincidir a criticar el pla pilot. Mònica Sales (Junts), va qualificar la situació educativa de “crisi de país” i va retreure al Govern que opti per la presència policial en lloc de mesures estructurals. Jéssica Albiach (Comuns) va vincular els conflictes a factors socials com la pobresa i va defensar reforçar els equips amb professionals educatius i socials. En una línia més contundent, Pilar Castillejo (CUP) va acusar l’Executiu de donar una resposta “policial” a problemes educatius i va reclamar més recursos per als centres. Finalment, Ester Capella (ERC) va demanar directament la retirada del pla, advertint que pot estigmatitzar els centres.