Sabadell viatja al Japó amb la fira Sakura Matsuri

Per uns dies, Sabadell s’ha convertit en una petita finestra oberta al Japó. Diversos espais del centre de la ciutat ofereixen aquest cap de setmana un tastet de la cultura del país del sol naixent, tant des del vessant gastronòmic com cultural, esportiu i artístic. És amb motiu de la cinquena edició de la Fira Sakura Matsuri, organitzada per Sabadell Japan City, una proposta que s'inspira en els tradicionals matsuri japonesos i que any rere any continua consolidant-se com una de les cites més singulars del calendari local.
"És un goig venir a la Fira, mai fallem", assegura en Xavi Sánchez, que ha visitat l'esdeveniment amb la seva família. A la fira Sakura, el públic que s’hi acosta és tan divers com les activitats que s’hi ofereixen. Entre els assistents hi conviuen aficionats apassionats de l’anime i el manga, amants de la gastronomia japonesa i també curiosos que descobreixen l’esdeveniment gairebé per casualitat.
És el cas d’en Juan Garrido. "No coneixia l’existència de la Fira, però passejant amb la meva dona ens l’hem trobat. M’he demanat una cervesa japonesa Sapporo perquè en soc molt fan", explica mentre recorre les diferents parades.
Aquesta combinació d'espais, entre la plaça del Gas i els Jardinets de l'Espai Cultura, mostra la barreja de públics i interessos que es poden trobar. Sent la plaça del Gas el lloc escollit per les xerrades i demostracions més didàctiques que permeten aprofundir en aspectes menys coneguts de la cultura japonesa. I, els Jardinets, un aparador culinari i cultural de la cultura japonesa: la introducció ideal.
Algunes de les activitats més destacades han estat les exhibicions d’arts marcials tradicionals com l’aikido, el kenjutsu o l’ús del shuriken. Una de les activitats més úniques és el kitsuke, l’art de vestir correctament un quimono. També s'ha celebrat la tradicional cerimònia tradicional del te, emblema cultural i, simbòlic, del Japó. No s'ha de deixar de banda, un dels grans reclams de la fira i de la cultura japonesa en general: el manga, protagonista de conferències i combats de dibuixants, entre d'altres.
Als Jardinets, mentrestant, els més petits han pogut participar en tallers de jocs tradicionals japonesos, dibuix de manga, papiroflèxia inspirada en quimonos o creació de màscares japoneses.
Eufòria pel manga
Entre els visitants hi havia també en Marcel Jimeno, gran aficionat al manga i l’anime, que explica com va començar la seva relació amb aquest univers. "Jo vaig començar com tothom, gaudint al Super3 de Shin-chan, Doraemon i Bola de Drac", recorda. Amb els anys, la seva afició va créixer gràcies a altres fenòmens de la cultura japonesa. "Després em vaig enganxar molt a Pokémon, sobretot pels videojocs que van aparèixer quan jo era adolescent", comenta. Tot i això, té clar quin és el seu títol preferit. "La meva sèrie favorita, amb diferència, és Attack on Titan."
La gastronomia ha estat un altre dels grans atractius de la Sakura Matsuri. Les diferents food trucks i parades han ofert una oportunitat perfecta per descobrir plats més enllà del popular sushi. Els visitants han pogut degustar takoyakis, les populars boletes de massa amb pop; onigiris, les tradicionals porcions d’arròs farcides; ramen, gyozes i altres especialitats típiques del país asiàtic.
I entre els dolços hi ha un rei indiscutible. Els dorayakis, coneguts per molts gràcies a la seva estreta relació amb el famós gat blau, continuen sent una de les propostes més sol·licitades pels visitants: "És com si estiguéssim a un capítol de Doraemon", afirma Sánchez.