La Crida per Sabadell rebutja la prova pilot amb Mossos als instituts

La Crida per Sabadell ha expressat el seu rebuig a la prova pilot impulsada pel Govern de la Generalitat que preveu la incorporació d’agents dels Mossos d’Esquadra en centres educatius amb funcions de prevenció, acompanyament i, si escau, intervenció. La iniciativa s’emmarca en una prova pilot que s’estén a diverses zones educatives de Catalunya, inclòs un institut de Sabadell. Segons la Generalitat, l’objectiu és reforçar la convivència escolar davant l’augment de la complexitat en l’entorn educatiu.
En aquest context, la Crida ha criticat durament la iniciativa en un comunicat i ha denunciat que s’ha implementat “de manera opaca i sense diàleg” amb la comunitat educativa, assegurant que la decisió s’ha pres sense consulta prèvia als claustres ni debat als centres afectats. Per això, afirma que la prova pilot “no ha estat demanada ni per sindicats, ni per claustres, ni per alumnat”. En aquest sentit, sosté que la proposta ha generat rebuig en diversos sectors de la comunitat educativa.
A més, el grup municipal considera que la presència policial als centres no respon a les necessitats reals del sistema educatiu i defensa que la resposta a la situació passa per reforçar recursos humans i socials, com la reducció de ràtios, l’increment de personal especialitzat i la reducció de la càrrega burocràtica. La Crida també ha advertit que treballarà per evitar la implementació o limitar la durada de la prova pilot a la ciutat, i defensa que les escoles i instituts han de ser espais educatius “sense vigilància policial”.