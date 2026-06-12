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Sabadell

Un home, en estat greu després de ser envestit per una moto quan intentava recuperar una pilota al carrer

Els fets van tenir lloc aquest dijous a la tarda, davant del camp de futbol del Planadeu

  • Lateral d'una ambulància del SEM per atendre emergències mèdiques, amb el telèfon 112.
Publicat el 12 de juny de 2026 a les 09:48
Actualitzat el 12 de juny de 2026 a les 09:52

Un home va resultar ferit greu aquest dijous a la tarda en un accident al carrer del Caucas, davant del camp de futbol del Planadeu, al barri de la Planada del Pintor de Sabadell. Segons expliquen fonts veïnals, els fets es van produir quan una pilota del camp va anar a parar a la calçada. Un home hauria baixat a recuperar-la en aquell moment, quan una motocicleta que circulava pel carrer l'hauria envestit accidentalment. A conseqüència de l'impacte, el vianant va caure i es va colpejar el cap contra el voral, tal com apunten les mateixes veus. Segons asseguren des del Sistema d'Emergències Mèdiques, que han confirmat la intervenció de tres ambulàncies al succés, l'home va ser traslladat en estat greu a l'Hospital Parc Taulí. El motorista, per la seva banda, va patir ferides lleus i va rebre l'alta in situ.

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