ARA A PORTADA
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Joana Soler: "Ens sentim molt satisfets d’haver contibuït a obrir camí a músics joves" Guillem Plans Roca
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FOTOS | Restauren les imatges més antigues de Sabadell, datades al voltant de 1860 Jan Cañadell Puigmartí
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Les fotos (i les abraçades) després de l'últim examen de la Selectivitat 2026 a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Un home, en estat greu després de ser envestit per una moto quan intentava recuperar una pilota al carrer
Els fets van tenir lloc aquest dijous a la tarda, davant del camp de futbol del Planadeu