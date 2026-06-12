ARA A PORTADA
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Joana Soler: "Ens sentim molt satisfets d’haver contibuït a obrir camí a músics joves" Guillem Plans Roca
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VÍDEO | Cremen intencionadament tres contenidors, es queden observant l'escena i fugen quan arriba la policia Redacció
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FOTOS | Restauren les imatges més antigues de Sabadell, datades al voltant de 1860 Jan Cañadell Puigmartí
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Les fotos (i les abraçades) després de l'últim examen de la Selectivitat 2026 a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
VÍDEO | Cremen intencionadament tres contenidors, es queden observant l'escena i fugen quan arriba la policia
Els fets han tingut lloc aquest divendres a la matinada, a Can Gambús