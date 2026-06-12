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Sabadell

VÍDEO | Cremen intencionadament tres contenidors, es queden observant l'escena i fugen quan arriba la policia

Els fets han tingut lloc aquest divendres a la matinada, a Can Gambús

  • Un contenidor en flames, en un aimatge d'arxiu -
Publicat el 12 de juny de 2026 a les 11:27

Nou capítol d'incivisme a Sabadell, aquest dijous a la matinada. Diversos individus han cremat tres contenidors de manera intencionada al passeig de Regne Unit i el carrer de Kurdistan, segons avançaven fonts veïnals al Diari i han confirmat els Bombers de la Generalitat. El primer avís ha saltat a les 2:37 h, quan ha cremat totalment un contenidor de plàstic i, parcialment, un de paper. Les veus veïnals apunten que els autors dels fets han ajuntat els contenidors perquè cremessin el màxim nombre possible d'objectes i han calat foc de forma voluntària. Posteriorment, s'han quedat observant la situació des de la llunyania asseguts en un banc i han fugit corrent quan han sentit les sirenes de la Policia Municipal, tal com es veu en un vídeo facilitat per un veí del mateix carrer on ha tingut lloc el succés.

"Si no ha tingut més afectacions és perquè un home ha alertat els serveis d'emergència", assegura un altre veí de la zona. Així, en sentir les sirenes dels cossos d'intervenció, han travessat el parc -que té molts possibles camins per on anar- i han arribat fins al carrer de Kurdistan, on han cremat un tercer contenidor, a les 3 h. "Ja saben com funciona i que la policia tarda molt a arribar fins aquí. Per això actuen amb tranquil·litat i a la que senten moviment escapen", agrega el veí. Els Bombers de la Generalitat han actuat ràpidament per apagar els incendis dels dos punts, però els individus han aconseguit fugir dels agents policials. 

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