Tres denúncies cada dia per violència masclista a Sabadell

La violència masclista continua deixant petjada a Sabadell. Durant el 2025, els jutjats van registrar 1.021 denúncies per violència de gènere, una xifra que representa un augment del 6,4% respecte de l’any anterior i que equival, en termes pràctics, a gairebé tres denúncies cada dia a la ciutat. Les dades, recollides per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental a partir de dades del Consell General del Poder Judicial, confirmen que les denúncies per violència contra les dones continua sent una realitat amb una incidència creixent. Es tracta de la segona xifra més elevada del registre històric, només superada el 2006 (1064). Des d’aleshores, mai s’havia superat el miler de casos.
La major part de les denúncies, un 80,9%, van arribar als jutjats a través d’un atestat policial amb denúncia de la mateixa víctima. Tot i això, gairebé dues de cada deu situacions van aflorar per un comunicat de lesions remès directament als jutjats. Aquesta dada posa de manifest que encara hi ha moltes dones que no arriben a denunciar directament el seu agressor. Pel que fa al perfil de les víctimes, les dades mostren que la majoria de dones que fan arribar el seu cas als tribunals de Sabadell són estrangeres (50,7%), mentre que les dones de nacionalitat espanyola representen el 49,3% dels casos registrats als tribunals de Sabadell.
Set de cada deu, per lesions
Més enllà de les denúncies, durant el 2025 es van sentenciar a Sabadell un total de 1.166 delictes vinculats a la violència de gènere. La gran majoria, 816 casos, corresponen a lesions i maltractaments tipificats a l’article 153 del Codi Penal. Dit d’una altra manera, set de cada deu delictes de violència masclista detectats a la ciutat estan relacionats amb agressions físiques o psicològiques sense lesions greus. Els delictes contra la llibertat, la integritat moral i la intimitat van sumar 197 casos, gairebé un 17% del total, mentre que els trencaments de condemnes o mesures judicials van arribar als 139 casos, prop del 12%. A més distància apareixen els maltractaments habituals, amb 14 casos registrats. Durant l’any no es van comptabilitzar lesions greus ni altres tipologies delictives dins de les estadístiques judicials.
Les dades judicials mostren que el 18% dels assumptes tramitats van acabar amb una sentència. D’aquestes, pràcticament totes van ser condemnatòries, concretament el 17,7% del total dels procediments. En paral·lel, un 42,2% dels casos van acabar en sobreseïment provisional, és a dir, van quedar arxivats sense arribar a judici.
Pel que fa a les ordres de protecció. Durant el 2025 se’n van concedir 55, una xifra que representa el 42% de totes les sol·licitades. Això significa que més de la meitat de les peticions presentades no van prosperar.
Les mesures adoptades van buscar principalment evitar qualsevol contacte entre agressor i víctima. Entre les 110 mesures penals acordades, la més freqüent va ser la prohibició de comunicació amb la víctima, amb 55 casos, seguida de les ordres d’allunyament, que van sumar-ne 41.