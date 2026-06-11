FOTOS | Restauren les imatges més antigues de Sabadell, datades al voltant de 1860

L'Arxiu Històric de Sabadell ha presentat aquest dijous al matí les tres fotografies més antigues conservades de la ciutat, després de finalitzar el procés de restauració pertinent. Segons detallen des del centre, es tracta de dos daguerreotips i un ambrotip que daten el 1860 i el 1861, respectivament. Els dos daguerreotips van entrar a l'Arxiu Històric el 2023 després de la donació de la família Ibáñez Pérez, gràcies a la mediació de l'historiador –i col·laborador del Diari– Jordi Serrano. "És un dia feliç perquè hi ha una història a darrere. Tenia aquest tema pendent des de 1985 i celebro que s'hagin restaurat les imatges", ha apuntat Serrano durant la roda de premsa de presentació de les peces recuperades.
Els daguerreotips, que són "una imatge única que no permet còpies creades sobre una placa recoberta de plata polida", com ha detallat el director de l'arxiu, Joan Comasòlivas, mostren els retrats de dos matrimonis de la família Viladot i són les dues imatges més antigues que es conserven a la capital vallesana. Un mostra Francesc Viladot Morlans –el primer notari de l'Estat a Sabadell– i Maria Mercè Rovira; i l'altre, Tomàs Viladot Rovira –el fill de Francesc i Maria Mercè– juntament amb Rosa Anton.
D'altra banda, l'ambrotip, "una tècnica més barata que va permetre l'accés a la fotografia a molta més gent", mostra el retrat d'un nen de la família Sanmiquel i és considerada la imatge comercial més antiga coneguda feta a Sabadell. El document va entrar a l'arxiu el 2014 i va ser realitzada a Sabadell pel fotògraf i pintor Josep Margalef. "En el cas de l'ambrotip hem pogut saber la data perquè la posava a la part de darrere. Pels daguerreotips, en canvi, hi ha hagut una bona feina d'investigació per esbrinar-ho", ha exposat David González, tècnic de l'Arxiu Històric. En aquella època, la fotografia començava a fer competència als pintors i alguns d'ells feien servir les imatges per no haver de tenir la persona esperant tanta estona al seu davant. Per això, tot i que en aquest cas es desconeix la finalitat de la fotografia, es diu que és la imatge comercial més antiga.
Com es restauren aquestes peces?
Els arxius tan antics tenen una peculiaritat molt particular, que és "una atmosfera pròpia creada durant dècades", tal com expliquen tècnics de l'arxiu. Per aquest motiu, la restauració vol un procés molt minuciós i curós per intentar perjudicar el mínim les peces. "Són arxius extremadament delicats i fràgils, i la seva conservació exigeix mesures molt específiques", ha indicat Comasòlivas. Aquest procés ha estat realitzat per membres de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i ha permès obtenir unes imatges reparades amb alta qualitat i amb totes les garanties que durin molts anys més. "Impressiona molt tenir una peça així a les mans", confessa Elena Álvarez, una de les restauradores de les imatges.
Álvarez ha assenyalat que "sempre intento fer la mínima intervenció possible i, en la mesura del possible, amb material reversible per si s'ha de reprendre la peça original", apunta. Així, en cas de necessitar desfer qualsevol moviment, es pot fer sense que la fotografia original quedi malmesa. En el cas de l'ambrotip, la superfície de vidre no es va enretirar en cap moment i es va fer una restauració externa. Els dos daguerreotips, en canvi, es van obrir, van ser netejats adequadament per dins i es van tornar a tancar després d'haver fet les tasques de preservació.
La presentació s'ha dut a terme en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius i del bicentenari de la creació de la primera imatge fixa i permanent, el 1826, en mans del científic francès Joseph Nicéphore Niépce. "Són tres peces excepcionals. Els arxius són més que dipòsits de documents. Són espais on es conserva la memòria de les persones", ha assegurat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, Carles de la Rosa. "Tenir un espai amb aquest compromís històric de conservar-ho tot és una sort i l'acte d'avui és un exemple de la feina feta per l'Arxiu", ha agregat.
Fotos de Juanma Peláez