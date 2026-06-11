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Sabadell

Les fotos (i les abraçades) després de l'últim examen de la Selectivitat 2026 a Sabadell

Els futurs universitaris s'acomiaden de tres dies intensos d'exàmens

  • Últim dia de Selectivitat 2026 a Sabadell -
Publicat el 11 de juny de 2026 a les 17:08
Actualitzat el 11 de juny de 2026 a les 17:30

Després de tres dies d’exàmens, nervis, repassos d’última hora i càlculs sobre les notes de tall, els estudiants sabadellencs han posat aquest dijous el punt final a la Selectivitat 2026. Al Campus de la UAB de Sabadell, l’ambient ha estat una barreja d’alleujament, cansament i esperança davant una nova etapa acadèmica. Les imatges recullen els últims instants d’unes PAU que han mobilitzat més de 1.300 alumnes de la ciutat i que tanquen setmanes de preparació intensa.

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TAMBÉ POTS VEURE AQUÍ LES FOTOGRAFIES DEL PRIMER DIA DE SELECTIVITAT A SABADELL

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