Les PAU han omplert aquesta setmana les aules de nervis i expectatives. A Sabadell, un total de 1.313 joves s'enfronten a aquest últim assalt abans de la universitat. Amb els exàmens ja gairebé enllestits, estudiants de diferents centres de Sabadell fan balanç de com han viscut la selectivitat, quines assignatures els han posat més a prova i quins són els seus plans de futur.
Emma Solà: "Encara no vull treure conclusions"
L’Emma Solà, de l’Escola Mare de Déu de la Salut, afronta la selectivitat amb prudència. “No m’agrada treure conclusions, esperaré els resultats”, explica. Té clar el seu futur acadèmic: vol estudiar Biotecnologia a la Universitat de Vic. “Necessito un 7,5 per entrar. Ho Espero; i si no, ja em preocuparé”, diu. Combina estudis amb els entrenaments esportius: “He intentat estudiar molt, però sempre amb certa calma”.
Oriol Jam: "Vull estudiar E-Commerce"
L’Oriol Jam, de Ramar, confessa que viu les PAU amb molta tranquil·litat. “Tinc pensat estudiar E-Commerce a l’EAE Business School de Barcelona i, per tant, només necessito aprovar”, explica. De fet, assegura que ha estudiat “el just” per aconseguir accedir-hi. De moment, té bones sensacions amb els exàmens: “Tot força assequible, crec”. L’única assignatura que li ha generat més dubtes ha estat Història.
Agnès Marcos i Laura Rueda: "Les 'mates' científiques han estat complidades"
La Laura Rueda i l’Agnès Marcos, de l’institut Escola Industrial, comparteixen sensacions: “En general, bé, però les matemàtiques científiques han estat més complicades del previst”. La Laura vol estudiar Psicologia a la UAB, mentre que l’Agnès aspira a cursar Infermeria a la mateixa universitat. “Demanen notes d’accés elevades”, admeten; però confien a treure bons resultats entre les PAU i el Batxillerat. Si finalment no aconsegueixen la plaça desitjada, tenen alternatives sobre la taula. “Buscar altres universitats amb una nota de tall més baixa o marxar a fora”, diu l’Agnès. La Laura contemplaria buscar altres graus que convalidin assignatures.
Valèria Borrego: "Veterinària és la meva primera opció"
La Valeria Borrego viu una ‘sele’ de contrastos. Els exàmens del segon dia li han deixat millors sensacions que els primers. “Castellà i anglès no em van anar gaire bé. En canvi, filosofia i biologia, sí”, explica l’estudiant del Jaume Viladoms. La seva primera opció és Veterinària, però la nota de tall la fa difícil d’assolir, diu. Per això, també es planteja Biologia o Nutrició. “Ho valoraré quan tingui les notes”, conclou.
Joel Tena: "He fet la fase específica"
El Joel Tena afronta les PAU d’una manera diferent de la majoria dels companys. S’ha presentat a la fase específica perquè el seu pròxim pas serà un cicle superior d’Automatització i Robòtica Industrial. “Després, valoraré i podré anar a la carrera que més m’agradi”, conclou l'alumne del Jaume Viladoms. “Sobres els exàmens, noto que hi ha molta pressió perquè la gent s’hi juga molt”, explica.
Clàudia Vidal: "Em preocupa la nota de matemàtiques"
La Clàudia Vidal va començar les PAU amb nervis, però a mesura que avançaven els exàmens ha anat guanyant confiança, explica. La seva aspiració és estudiar Dret a la UAB, que exigeix un 9,5. Ho afronta amb optimisme: “M’ha anat bé el batxillerat i això em fa anar una mica més tranquil·la”, explica. “Em preocupa una mica la nota de ‘mates’ perquè em pondera doble per la carrera”, confessa l’estudiant de l’Escola Pia.
Biel Peiró: "He passat moltes hores a la biblioteca"
El Biel Peiró, del col·legi Sant Nicolau, té clar que vol orientar el seu futur cap a la Fisioteràpia. “M’agradaria fer-ho a la Gimbernat”, explica. “A la concertada no m’he de preocupar tant per la nota”, confessa. Les setmanes prèvies als exàmens han estat marcades per molts colzes: “Moltes hores a la biblioteca, la veritat”. “És un petit sacrifici que fas durant dues setmanes i després ja ho tens”, conclou.