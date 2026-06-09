Més de 1.300 estudiants de Sabadell cridats a la Selectivitat 2026: on s'examinen i en quins horaris?

Un total de 1.313 estudiants de centres educatius de Sabadell estan convocats a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), que comencen aquest dimarts i acabaran dijous. La xifra representa un descens de 134 alumnes respecte l’any passat, quan es van presentar 1.447 estudiants. Una reducció del 9,3%.
Una bona part dels alumnes de la ciutat fan els exàmens al Campus de Sabadell de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que tornarà a ser una de les principals seus de les proves a la comarca. En concret, 751 estudiants, prop del 57% del total, tenen assignada aquesta ubicació.
La resta es repartiran entre diverses instal·lacions de la UAB al campus de Bellaterra, principalment el Rectorat i les facultats de Dret, Economia i Empresa i Traducció i Interpretació. En conjunt, 562 estudiants –dels instituts Ferran Casablancas, Arraona, Joan Oliver, Les Termes, Miquel Crusafont, Agustí Serra, Vallès, Sabadell i Ribot i Serra– s’hauran de desplaçar fora de la ciutat per examinar-se.
Pendents de la vaga docent
Les PAU mobilitzen cada any centenars de professionals per garantir el correcte desenvolupament dels exàmens. En el cas de la UAB, aquest any s’han constituït 47 tribunals: 44 al campus de Bellaterra i tres al Campus de Sabadell. En total, 379 persones s’encarregaran de les tasques de vigilància i coordinació durant les proves, de les quals 191 són professors de secundària.
Precisament, la celebració dels exàmens arriba marcada per la incertesa generada per la convocatòria de vaga d’una part del professorat. Davant aquesta situació, la UAB ha enviat un correu al personal docent i investigador de la universitat per demanar voluntaris disposats a incorporar-se als tribunals en cas que fos necessari cobrir baixes de docents de secundària.
Detectors anticòpia, la novetat
Aquest curs és el primer cop que es farà una prova pilot amb detectors d’aparells digitals de comunicació com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, entre altres. Totes les seus de tribunals disposaran d’aquests detectors i els controls es faran de manera aleatòria entre els diversos tribunals.
Tots els aparells han d’estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l’alumne serà expulsat de l’examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li poden imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora de la PAU, que li pot anul·lar tots els exàmens.
També, com a novetat, enguany els exàmens incorporaran menys pes el format test i donaran més protagonisme als exercissis competencials.
Els horaris
Dimarts 9 de juny
9.00 – 10.30 h: Llengua Castellana i Literatura
12.00 – 13.30 h: Llengua Estrangera (anglès, francès, alemany o italià)
15.00 – 16.30 h: Física / Geografia / Geologia i Ciències Ambientals / Fonaments Artístics / Literatura Dramàtica / Cor i Tècnica Vocal
Dimecres 10 de juny
9.00 – 10.30 h: Història / Història de la Filosofia
12.00 – 13.30 h: Matemàtiques / Ciències Generals / Llengua i Cultura Llatines / Anàlisi Musical / Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny
15.00 – 16.30 h: Biologia / Disseny / Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci / Literatura Catalana / Tecnologia i Enginyeria
Dijous 11 de juny
9.00 – 10.30 h: Llengua Catalana i Literatura
12.00 – 13.30 h: Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials / Llengua i Cultura Gregues / Arts Escèniques / Dibuix Artístic / Moviments Culturals i Artístics
15.00 – 16.30 h: Química / Història de l’Art / Literatura Castellana / Dibuix Tècnic / Història de la Música i de la Dansa / Tècniques d’Expressió Graficoplàstica