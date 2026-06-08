24 hores per la Selectivitat, biblioteques a vessar i detectors anticòpia: "Passo nou hores diàries estudiant a la Vapor Badia"

Les biblioteques de Sabadell són aquests dies una segona casa per a centenars d’estudiants. A la Biblioteca Vapor Badia, els apunts, els esquemes i els exàmens d’anys anteriors ocupen pràcticament totes les taules disponibles mentre els alumnes encaren la recta final abans de les Proves d’Accés a la Universitat. Max Santmata, estudiant de l’Escola Pia, assegura que ja no aguanta "el ritme d’estudi després de setmanes d’intensitat". Els seus dies comencen al matí a la biblioteca, continuen amb classes de repàs i acaben de nou entre llibres fins ben entrada la nit. “Diumenge vaig fer onze hores i aquesta setmana he fet una mitjana de vuit o nou hores diàries”, relata, mentre fa un descans a les portes de l’equipament.
"Amb un 4 entro, però vull tenir nota per tenir marge de maniobra si la carrera no m'agrada"
Max
La imatge es repeteix a les sales d’estudi. Noa Martínez, alumna de l’Institut Pau Vila, passa pràcticament tota la jornada a la biblioteca. “Des de les nou i mitja del matí fins a les vuit o les nou del vespre”, explica. Vol estudiar Relacions Laborals, tot i que també contempla la possibilitat d’accedir a Dret si obté la nota necessària.
"Em sembla que no havia estudiat mai tantes coses alhora"
Noa Martínez
Tot i que els nervis són habituals aquests dies, no tothom els viu igual. Noa Callejo afronta les proves amb relativa tranquil·litat després d’un expedient acadèmic brillant. Amb una mitjana de 9,54 a Batxillerat, aspira a estudiar Enginyeria Robòtica a Madrid. “Aquests últims dies, sobretot repasso el que hem anat fent tot el curs”, explica. El que més la preocupa és l’examen de Tecnologia, una de les matèries específiques que considera més exigents.
"Vaig ben preparada, aquests dies són de repàs. Però... Tecnologia és difícil"
Noa Callejo
Un model diferent
Per a altres estudiants, les novetats introduïdes en el model d’exàmens encara generen cert respecte. Sara Avilés admet que les específiques són les que li provoquen més inquietud. Tot i això, considera que els canvis han estat prou explicats. “Ho han deixat bastant clar”, apunta. “Practiquem amb exàmens antics, però sabem que no seran ben bé iguals de format”, afegeix.
"Considero que ho han deixat bastant clar com serà aquest nou model de prova"
Sara
El model d’enguany presenta una reducció del pes de les preguntes tipus test i una aposta més clara per exercicis competencials que busquen avaluar la capacitat d’anàlisi, interpretació i aplicació dels coneixements adquirits durant el Batxillerat.
Les PAU 2026 se celebraran els dies 9, 10 i 11 de juny a Catalunya. Els estudiants s’examinaran de les matèries comunes i de les assignatures de modalitat que els permetran accedir als estudis universitaris desitjats. Mentre el compte enrere avança, les biblioteques continuen plenes: entre cafès, subratlladors i hores acumulades davant dels apunts.
S'estrenen detectors per evitar que copiïn
Aquest curs és el primer cop que es farà una prova pilot amb detectors d'aparells digitals de comunicació com telèfons mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, entre altres. Totes les seus de tribunals disposaran d'aquests detectors i els controls es faran de manera aleatòria entre els diversos tribunals.
Tots els aparells han d'estar apagats i guardats dins de bosses i motxilles. Si es detecta el seu ús, l'alumne serà expulsat de l'examen i tindrà un 0 a la prova. A més, se li poden imposar altres sancions per part de la comissió organitzadora de la PAU, que li pot anul·lar tots els exàmens.