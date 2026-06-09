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GALERIA DE FOTOS | Arrenca la Selectivitat 2026 a Sabadell

Recollim en imatges els millors moments del tret de sortida dels exàmens

  • Selectivitat 2026 a Sabadell -
Publicat el 09 de juny de 2026 a les 12:11
Actualitzat el 09 de juny de 2026 a les 12:12

Més de 1.300 estudiants sabadellencs han iniciat aquest dimarts les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Entre nervis i apunts, centenars d'alumnes omplen el Campus de la UAB de Sabadell en la primera jornada d'uns exàmens que s'allargaran fins dijous. Recollim en imatges alguns dels moments que ha deixat l'estrena de la Selectivitat 2025.

TOTES LES FOTOS

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

  • Selectivitat 2026 a Sabadell

 

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