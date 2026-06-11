L'exlíder d'ERC liderarà la coalició on hi ha Junts a les pròximes municipals de Sabadell

L'exlíder d'ERC a Sabadell, Gabriel Fernàndez, encapçalarà la coalició on hi ha Junts en les pròximes eleccions municipals a Sabadell, previstes per al juny de 2027. Es dirà Acció per Sabadell i, a part dels juntaires, en formen part Gent de Sabadell, Identitat Sabadellenca i MESCat Independentistes d'Esquerra. La coalició ha presentat les primeres cares visibles i sis prioritats del seu programa aquest dijous a l'Espai Cultura.
El moviment de Fernàndez arriba després que el setembre passat estripés el carnet d'ERC i passés a ser regidor no adscrit en el ple municipal, no fent cas al grup que fins aleshores representava, que li reclama que retorni l'acta de regidor. En les eleccions de 2023, en què va ser cap de llista dels republicans, la formació va passar de set a tres regidors. Per a les pròximes eleccions, ERC confia el seu lideratge en l'actual regidora Sílvia Renom.
Canvi de posicionament
Amb aquest moviment, Junts ha canviat la seva posició històrica sobre dos punts: el la ronda Nord i el riu Ripoll. Fa tres anys, quan a la Generalitat governava ERC amb el president Aragonès, els republicans van acceptar la condició del PSC de construir la ronda Nord entre Sabadell, Terrassa i Castellar en la negociació dels pressupostos. Aleshores, el grup municipal d'ERC, encapçalat a Sabadell per Gabriel Fernàndez, es va oposar frontalment a la decisió perquè "aquest no és el nostre model de país i de ciutat", mentre que Junts la considerava "indispensable". Preguntat pel seu posicionament en l'actualitat, el futur alcaldable ha assenyalat que en la coalició tots els actors estan d'acord amb la connexió de la C-58 i la carretera de Castellar. "Aquest és el punt que ens uneix a tots [en la coalició]", ha dit, i "a des d'aquí farem i arribarà una proposta que tothom podrà entendre. Ningú ha entrat en cap contradicció".
Sobre el debat per la recent ampliació d'usos del riu Ripoll ha recordat que ell, com a edil, va votar negativament i que Junts va fer un canvi de vot "forçat", per passar del sí a l'abstenció, i els juntaires treballen ara en el seu posicionament. El president de Junts per Sabadell, Cesc Baró, ha apuntat que des de Junts tenen dubtes sobre el procediment i que esperen informes d'inundabilitat abans de posicionar-se un altre cop. Sigui quin sigui el resultat, amb Acció per Sabadell ha dit que "hi ha més punts de trobada que de no trobada i hem desenvolupat mecanismes per acordar el no acord i fer-lo raonable i possible".
Amb aquesta decisió, Junts renuncia a presentar-se amb la seva marca als propers comicis, la qual cosa permet a Fernàndez aprofitar els drets electorals del partit, com la presència institucional –tant ell com a regidor no adscrit com pel grup municipal de Junts–, i visibilitat i espais gratuïts de propaganda electoral en mitjans públics, per exemple. El passat 15 d'abril, el partit de Carles Puigdemont va acordar suspendre la militància els dos regidors juntaires, Lluís Matas i Katia Botta, després que aquests no acceptessin lliurar l'acta d'edils voluntàriament, i traslladar la decisió a la Secretaria de l'Ajuntament. A hores d'ara, Matas i Botta continuen representant Junts al ple municipal. L'estira-i-arronsa entre les dues parts s'arrossega des de fa mesos per les dues opinions oposades sobre si el grup havia de sortir del Govern de Sabadell. En una consulta a la militància, 31 afiliats van votar a favor de sortir-ne i 26 de mantenir-s'hi.
Qui hi ha darrere la coalició?
A Gabriel Fernàndez ara l'acompanyen el president de Junts per Sabadell, Cesc Baró; la presidenta de Gent de Sabadell, Carme Garcia; el president d'Identitat Sabadellenca, Amadeu Papiol; i una representant de MESCat, Maria Teresa Borau. Fernàndez creu que "la política s'ha de fer tenint en compte la realitat, i la realitat política és la que és a Sabadell. Ens pot agradar més o menys, però és la que és. I fragmentant el vot presentant projectes separats, i competir entre nosaltres, només beneficia el partit majoritari de la ciutat", que ara és el PSC. Per això defensa que "cal sumar" per presentar a Sabadell una "alternativa de progrés que mira el carril ampli de la ciutat, que no es construeix des dels extrems sinó des de la voluntat de representar, reordenar i liderar l'espai sobiranista de Sabadell". De moment, la coalició no ha avançat més noms de la futura llista electoral. Serveis públics, infraestructures, seguretat, habitatge, economia i identitat catalana són els sis principals eixos programàtics de la formació, des d'on apunten que les propostes concretes es presentaran més endavant.