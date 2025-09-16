ARA A PORTADA
Crisi a ERC Sabadell: el seu líder, Gabriel Fernàndez, trenca el carnet del partit Albert Acín Serra
ERC Sabadell exigeix al regidor que ha deixat el partit que retorni l’escó: "És una maniobra" Redacció
Primer dia de la zona de baixes emissions: "Està bé perquè hi hagi menys contaminació" Aleix Pujadas Carreras
Sabadell disposa de l'estudi de filmació més gran de tot Catalunya: saps on és? Jan Cañadell Puigmartí
Presentat l'estudi que busca millorar Can Puiggener: "És un barri que aporta molt valor a Sabadell" Jan Cañadell Puigmartí
Els republicans atribueixen la decisió de Gabriel Fernàndez a les seves poques possibilitats de repetir com a alcaldable el 2027