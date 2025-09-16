ARA A PORTADA

ERC Sabadell exigeix al regidor que ha deixat el partit que retorni l’escó: "És una maniobra"

Els republicans atribueixen la decisió de Gabriel Fernàndez a les seves poques possibilitats de repetir com a alcaldable el 2027

  • Gabriel Fernàndez, en una visita al Parlament Europeu -
Publicat el 16 de setembre de 2025 a les 09:52
Actualitzat el 16 de setembre de 2025 a les 10:02

ERC Sabadell ha demanat al fins ara portaveu del grup municipal, Gabriel Fernàndez, que retorni la seva acta de regidor després que hagi anunciat la seva baixa de militància i la seva voluntat de passar a ser regidor no adscrit.

La formació republicana, que agraeix la "tasca i el compromís de Fernàndez amb el projecte col·lectiu", considera que l’acta correspon al projecte polític amb què va ser escollit i "no a títol personal". "Ha fet aquesta maniobra perquè sabia que la militància no l'escolliria com a alcaldable", afirmen fonts del partit al Diari.

L’executiva local d’ERC ha fet pública aquesta petició aquest dimarts, subratllant que la decisió de l’exregidor és personal i respectada, però que políticament reclamen la devolució de l’escó. 

