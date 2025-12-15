ARA A PORTADA

VÍDEO | Així va ser la 'Papanoelada' 2025, enguany sense ruta pels carrers de Sabadell

Al carrer de Prat de la Riba es van aplegar el centenar de motoristes per fer la recollida de joguines

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 15:24

La 'Papanoelada' 2025 a Sabadell va ser una edició singular que, per primera vegada en anys, va prescindir de la tradicional ruta pels carrers de la ciutat després que no es poguessin complir els requisits de seguretat exigits per l’Ajuntament. Malgrat que la rua de motoristes no es va poder celebrar, l’esperit solidari va continuar ben viu: participants i aficionats es van aplegar al carrer Prat de la Riba per fer efectiva la recollida de joguines i contribuir a la campanya “Cap nen sense joguina". 

