ARA A PORTADA
-
-
Així ha aconseguit el Parc Taulí de Sabadell reduir l'ús d'un milió de gots de plàstic Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
-
Noves mesures per garantir la seguretat durant les obres del soterrament a Montcada i Reixac Marc Béjar Permanyer
-
Tanca la perruqueria més antiga de Sabadell: "El meu avi la va fundar en acabar la Guerra Civil" Jan Cañadell Puigmartí
VÍDEO | Així va ser la 'Papanoelada' 2025, enguany sense ruta pels carrers de Sabadell
Al carrer de Prat de la Riba es van aplegar el centenar de motoristes per fer la recollida de joguines