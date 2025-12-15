Així ha aconseguit el Parc Taulí de Sabadell reduir l'ús d'un milió de gots de plàstic

L’ús de gots de plàstic d’un sol ús a l’hospital Parc Taulí s’ha reduït un 70% gràcies al projecte Pill-it, una iniciativa desenvolupada pel servei d’Estratègia i Qualitat amb la unitat d’Innovació de l’I3PT i l’Escola de Disseny de Sabadell (ESDI). Fins ara, l’hospital consumia més d’1,3 milions de gots anuals per administrar la medicació oral als pacients, amb una despesa superior als 8.300 euros.
Conjuntament amb ESDI es va definir i treballar el prototip que va resultar ser de dos objectes: una petita safata que forma part de la taula corresponent a cada llit i un got pel transport de la medicació. “Les safates i els gotets són de colors diferents, per diferenciar el llit que està ubicat al costat de la finestra o el de la porta d’entrada. I, es van triar els colors corporatius de l’hospital verd i taronja”, apunta la cap de seguretat del pacient, Gemma Navarro.
Tres ubicacions de prova
La prova pilot s’ha dut a terme al centre sociosanitari de l’Albada, al Centenari i a les unitats d’hospitalització de la 4a i 8a planta del Parc Taulí. Amb la seva implantació, l’hospital ha aconseguit un estalvi econòmic anual de més de 9.000 euros. “Després de fer una cerca i enquestes a les professionals, vam decidir que el més apropiat era un recipient que formés part del mobiliari de l’habitació, accessible i que es pogués identificar i netejar fàcilment”, explica la cap de l’oficina de processos, Anna Auge.
Els centres assistencials són grans consumidors de gots de plàstic i d’un sol ús, que generen un residu que triga 1.000 anys a degradar-se, pel seu lent procés de descomposició.