Hamburgueses, paella, salmó amb verdures i truita, els plats preparats més demandats al Mercadona del Llac Center

La cadena de supermercats Mercadona, que recentment va obrir el seu vuitè establiment a la ciutat, situat al nou espai comercial de l’antic Llac Center (Eix Macià), té entre els plats més sol·licitats de la secció ‘A punt per Menjar’ les hamburgueses, el salmó amb verdures, la paella i la truita de patates.
En aquest nou establiment, Mercadona ha incorporat aquest nova secció servei (A punt per Menjar), amb una àmplia oferta de plats, begudes refrigerades i una zona de descans per als clients. Des de la posada en marxa d’aquesta secció́, l’any 2018, la companyia s’ha anat adaptant a les necessitats i tendències de consum dels clients. L'assortiment actual compta amb un total d'aproximadament 40 plats. Es poden trobar des d'entrants i aperitius, com les croquetes o l'ensalada russa, fins a plats principals com arrossos, pasta o hamburgueses i entrepans. La majoria de les opcions es serveixen en envasos fabricats amb materials naturals, com la canya de sucre (material compostable), el cartó o el paper.
El nou supermercat, amb una superfície de sala de vendes de 1.600 metres quadrats, compta amb una plantilla de 52 empleats i ha suposat una inversió́ de 5,5 milions d'euros. A més, en la seva construcció́ van participar 25 proveïdors, que van donar feina a 350 persones durant la fase d’obres, segons detalla la companyia.