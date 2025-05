Així està el centre comercial Via Sabadell l'endemà de l'esfondrament

En les últimes hores era impossible que no fos el tema de conversa. La mort d'un veí de Rubí en l'esfondrament d'un bloc de formigó en una de les botigues del centre comercial Via Sabadell ha colpit la societat vallesana, que mira de refer-se del sotrac després d'una desgràcia d'aquestes característiques.

En l'endemà del fatídic succés, el parc es mantenia amb la majoria de les persianes abaixades i sense activitat. Fonts de la gerència expliquen que la previsió aquest dimecres és que només obrin els espais de restauració, que tenen edificis independents. El gimnàs també roman clausurat. Pel que fa a la resta, Ikea, que es troba apartat, i Leroy Construcció, també a uns metres del lloc del despreniment, han obert. No ho ha fet la botiga, que de moment no rep clients. Els treballadors habituals s'han desplaçat fins als establiments per revisar possibles danys. L'aparcament també està tancat i han hagut de deixar el cotxe al pàrquing de l'Ikea. Tot plegat, una escena impròpia d'un emplaçament que concentra milers de persones cada dia.

La investigació, en marxa

En la zona de l'accident, encara eren visibles elements del plafó de formigó que es va despendre per causes que ara s'investiguen. El perímetre continua acordonat per les cintes policials. Fonts dels cossos de seguretat i emergències admeten que les comprovacions i els treballs seran complexos. Les dues plaques pesaven en total 14 tones i formaven part de l'estructura d'una de les naus, que ara caldrà reparar. Abans de recuperar la normalitat, s'haurà de garantir la seguretat de tot l'emplaçament.

Dimarts a la tarda, tècnics municipals es van desplaçar de seguida fins al lloc per iniciar les tasques en aquest tipus de casos. Les actuacions es fan en coordinació amb la gerència i arquitectes que a primera hora ja valoraven les afectacions. S'esperen dies de treball intens en l'indret.

En confirmar-se la trista notícia, les mostres de condol no es van fer esperar. En el lloc dels fets mateix, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, expressava la seva tristor per la pèrdua del veí de Rubí. Des del Govern de la Generalitat, la portaveu Sílvia Paneque va traslladar tot l'escalf a familiars i amics de la víctima. Els testimonis, encara commocionats per l'incident, marxaven a casa amb incredulitat per l'esdeveniment presenciat.

Fotos de Juanma Peláez:

Un mort en un greu esfondrament al centre comercial Via Sabadell

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez

El centre comercial Via Sabadell, l`endemà de l`esfondrament

Juanma Peláez