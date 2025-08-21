Sabadell compta amb 468 establiments d’hostaleria amb màquines escurabutxaques, segons dades del Departament d’Economia i Finances de 2024. La xifra suposa una ràtio de 21,1 establiments per cada 10.000 habitants, per sobre de la mitjana dels municipis catalans. A Catalunya, hi ha registrades 28.150 màquines en funcionament en 15.502 bars i restaurants, un terç del total d’aquests establiments. Tot i que el nombre ha disminuït en l’última dècada, la seva presència continua sent elevada, sobretot en municipis o zones amb rendes més baixes, on l’oferta és un 40% superior.
Des de la Unitat d’Addiccions Comportamentals del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), que cobreix tot el Vallès Occidental –i, per tant, Sabadell–, la psicòloga i coordinadora Núria Aragay confirma el pes que tenen les escurabutxaques en els problemes derivats del joc. “De les 120 primeres visites anuals, entre el 70 i el 75% són per les màquines, i la resta repartits entre jocs online, apostes o ruletes”, explica. Això, dins dels trastorns ludòpates; ja que la unitat també atén altres addiccions no tòxiques com podrien ser al sexe, les compres o les pantalles, que ocupen aproximadament un 15% de les atencions.
Aragay subratlla que, malgrat no produir intoxicació com l’alcohol o les drogues, la ludopatia té un impacte devastador en la salut mental i les relacions socials: “Genera ansietat, depressió, conflictes familiars i problemes econòmics”. "Ens hem trobat amb gent amb deutes seriosos derivats del joc", exposa. Segons la psicòloga, el perfil més habitual és el d’homes d’entre 30 i 40 anys, tot i que abans era més freqüent cap als 50.
Els jocs i les apostes en línia, "massa a l'abast"
Si les màquines escurabutxaques continuen sent el gran focus de la ludopatia, el joc en línia ha crescut molt entre els més joves, especialment les apostes esportives. Aragay remarca que aquest fenomen té una característica diferencial: “El joc online té una visió social més positiva. Apostar està ben vist, es comparteixen els guanys i els èxits, i això el fa molt més atractiu i normalitzat”. A diferència de les màquines dels bars, sovint associades a un estigma social, les apostes digitals es viuen com una forma d’oci “normalitzada i ben valorada”, diu la psicòloga, fet que en dificulta encara més la prevenció. De fet, al CST asseguren trobar-se amb menors que ja acumulen deutes per culpa d'aquestes pràctiques. Els experts carreguen contra la fàcil accessibilitat a aquest tipus de jocs que generen addicció i exposen que amb més regulació es reduirien de forma important els trastorns.
Tot plegat en un context en què el joc en línia continua guanyant terreny i en què els ingressos per impostos del joc a Catalunya van sumar 233,4 milions d’euros el 2024, dels quals el 60% provenen de les màquines escurabutxaques.
La patronal recorda que és una font important d'ingressos pels bars
Des de l’Associació Nacional d’Empresaris de Màquines Recreatives de Catalunya, en canvi, es defensa que el mercat ja està en retrocés i que els restauradors reben formació en joc responsable. L’entitat recorda que les màquines continuen sent una font d’ingressos important per a molts bars, sovint necessària per mantenir l’activitat econòmica. La reducció de locals i de màquines respon a una progressiva transformació del sector de la restauració, és a dir, a la proliferació d’establiments especialitzats –com cafeteries o vinoteques– en detriment dels “bars de barri, aquells on més habitualment s’instal·len aquest tipus de dispositius", exposa el president de l’entitat, Carlos Duelo.