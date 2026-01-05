Troben 18 nous porcs senglars morts dins el focus de Cerdanyola del Vallès

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dilluns la mort de 18 senglars més per pesta porcina africana (PPA) dins el focus de Cerdanyola del Vallès i que el nombre total ja s'enfila als 47 exemplars. Ordeig ha detallat que aquests últims positius s'han acumulat durant els últims 12 dies i que no modifiquen els radis establerts ni l'operatiu, format per unes 200 persones. Fins ara s'han analitzat 621 porcs senglars. D'altra banda, el conseller ha avançat que aquest dimecres es convocarà la primera reunió de la Taula del Senglar, que servirà per reforçar la coordinació, definir objectius comuns i acordar noves accions de gestió i control d'aquesta espècie. La trobada se celebrarà al Palau de la Generalitat el pròxim dimecres 7 de gener i l'encapçalarà el president, Salvador Illa.
El conseller ha apuntat que la detecció d'aquests 18 animals morts per PPA ha estat gràcies a la incorporació al dispositiu dels equips canins del Cos d'Agents Rurals, la qual cosa ha permès rastrejar torrents i altres zones de difícil accés dels municipis de Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Segons el Govern, es tracta d'animals morts amb posterioritat a la detecció dels primers positius a la zona. La majoria dels 621 porcs senglars analitzats corresponen al radi de 20 quilòmetres del focus de Cerdanyola.
En aquest sentit, Ordeig ha indicat que "queden dues mostres pendents d'analitzar que, segurament, les tindrem la setmana que ve". El conseller ha valorat que, fins al moment, s'han complert els objectius de contenir el focus en el primer radi de 6 quilòmetres, l'obertura de mercats, descartar positius en les 55 granges del focus i seguir avançant en esbrinar l'origen del virus. A més, ha recordat que el Govern ha obert un expedient informatiu i ha traslladat al Ministeri tota la informació disponible sobre la seqüenciació dels positius, amb l'objectiu d'analitzar-ne l'origen, en coordinació amb els laboratoris de referència europeus. A més, ha subratllat que aquest treball es fa en col·laboració amb els Mossos i la Guàrdia Civil, dins la investigació judicial.