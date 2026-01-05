Un pessebre inèdit s’instal·la a la parròquia de Gràcia de Sabadell, amb santons de la Provença

La parròquia del barri de Gràcia, al carrer Fiveller, acull aquest Nadal un pessebre singular i inèdit a la ciutat. Es tracta d’un pessebre de santons de la Provença, obra del mestre pessebrista Adrià Garcia, que es pot veure repartit en tres finestres de l’edifici annex a l’església. Garcia explica que les figures utilitzades són santons provençals, “típiques de la Provença francesa, especialment de zones com Marsella o Arlès”. Es tracta de peces completament artesanals, i el pessebrista subratlla el valor artístic i tradicional d’aquestes figures, poc habituals als pessebres del nostre entorn.
Cada finestra mostra una part diferenciada del conjunt. A la primera, s’hi poden veure edificacions cedides per altres pessebristes, com el sabadellenc Jordi González i Jaume Silvestre, fetes amb Porexpan. Les dues finestres restants presenten construccions elaborades pel mateix Adrià Garcia, també amb aquest material. Tot el paisatge s’ha completat amb suro i molsa.
Un dels elements més destacats del pessebre és un canal d’aigua que recorre pràcticament tot el conjunt. L’autor s’ha inspirat en la Rue des Teinturiers d’Avinyó, un carrer travessat per canals i antics molins. Al centre del conjunt hi ha l’escena del Naixement, mentre que a les altres finestres s’hi representen escenes de vida quotidiana, una opció molt habitual en la tradició pessebrista francesa. “No hi ha l’Anunciació dels Pastors ni el Pas dels Reis, perquè a França es porta més a fer escenes de la vida diària”, assenyala.
Així, el visitant pot descobrir figures jugant a petanca, persones ballant, venedors de productes artesanals, una fruteria, dones estenent la roba als terrats, pescadors, pintors, un sabater o fins i tot una professora. “És un poble viu, amb gent que es troba, que parla i que comparteix el dia a dia”, resumeix Garcia. En total, el pessebre compta amb més de 85 figures, majoritàriament d’entre 25 i 30 centímetres d’alçada, fet que reforça l’impacte visual del conjunt. El projecte ha comptat també amb la col·laboració del seu pare, Antonio García García.
El pessebre es podrà visitar fins al 2 de febrer, dia de la Candelera, data que tradicionalment marca la fi del temps de pessebres. Tot i que es pot veure durant tot el dia, el pessebrista recomana especialment fer-ho al vespre. “De cinc de la tarda a onze de la nit està il·luminat i s’hi pot veure tot un sistema de dia i nit, amb capvespre, llamps i trons”, explica. A més, el pessebre incorpora un element lúdic pensat per a tots els públics: una llista d’objectes, animals i personatges amagats perquè tant infants com adults els puguin buscar al llarg del recorregut.