Un pessebre inèdit s’instal·la a la parròquia de Gràcia de Sabadell, amb santons de la Provença

Es tracta d’un pessebre de santons de la Provença, obra del mestre pessebrista Adrià Garcia, que es pot veure repartit en tres finestres

Publicat el 05 de gener de 2026 a les 17:19
Actualitzat el 05 de gener de 2026 a les 17:35

La parròquia del barri de Gràcia, al carrer Fiveller, acull aquest Nadal un pessebre singular i inèdit a la ciutat. Es tracta d’un pessebre de santons de la Provença, obra del mestre pessebrista Adrià Garcia, que es pot veure repartit en tres finestres de l’edifici annex a l’església. Garcia explica que les figures utilitzades són santons provençals, “típiques de la Provença francesa, especialment de zones com Marsella o Arlès”. Es tracta de peces completament artesanals, i el pessebrista subratlla el valor artístic i tradicional d’aquestes figures, poc habituals als pessebres del nostre entorn.

Cada finestra mostra una part diferenciada del conjunt. A la primera, s’hi poden veure edificacions cedides per altres pessebristes, com el sabadellenc Jordi González i Jaume Silvestre, fetes amb Porexpan. Les dues finestres restants presenten construccions elaborades pel mateix Adrià Garcia, també amb aquest material. Tot el paisatge s’ha completat amb suro i molsa.

Un dels elements més destacats del pessebre és un canal d’aigua que recorre pràcticament tot el conjunt. L’autor s’ha inspirat en la Rue des Teinturiers d’Avinyó, un carrer travessat per canals i antics molins. Al centre del conjunt hi ha l’escena del Naixement, mentre que a les altres finestres s’hi representen escenes de vida quotidiana, una opció molt habitual en la tradició pessebrista francesa. “No hi ha l’Anunciació dels Pastors ni el Pas dels Reis, perquè a França es porta més a fer escenes de la vida diària”, assenyala.

Així, el visitant pot descobrir figures jugant a petanca, persones ballant, venedors de productes artesanals, una fruteria, dones estenent la roba als terrats, pescadors, pintors, un sabater o fins i tot una professora. “És un poble viu, amb gent que es troba, que parla i que comparteix el dia a dia”, resumeix Garcia. En total, el pessebre compta amb més de 85 figures, majoritàriament d’entre 25 i 30 centímetres d’alçada, fet que reforça l’impacte visual del conjunt. El projecte ha comptat també amb la col·laboració del seu pare, Antonio García García. 

El pessebre es podrà visitar fins al 2 de febrer, dia de la Candelera, data que tradicionalment marca la fi del temps de pessebres. Tot i que es pot veure durant tot el dia, el pessebrista recomana especialment fer-ho al vespre. “De cinc de la tarda a onze de la nit està il·luminat i s’hi pot veure tot un sistema de dia i nit, amb capvespre, llamps i trons”, explica. A més, el pessebre incorpora un element lúdic pensat per a tots els públics: una llista d’objectes, animals i personatges amagats perquè tant infants com adults els puguin buscar al llarg del recorregut.

 

