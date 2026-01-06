Els Reis passen per Sabadell: cau part del primer premi de la loteria del Nen

Un primer premi de la loteria del Nen ha caigut a Sabadell. Els sabadellencs esperaven tenir més sort aquest dimarts després d'un Nadal amb poca fortuna, en termes de premis de loteria, i així ha estat. Aquest migdia, com cada 6 de gener, s'ha celebrat el sorteig extraordinari de la loteria del Nen, que repartia 770 milions d'euros en premis en total. "Hem repartit un o dos números com a molt, però encara no sabem la quantitat de butlletes que hem venut", asseguren des de l'administració. "En algun moment ens trucaran des de Loteries i Apostes de l'Estat per confirmar-nos la xifra", han agregat. El número premiat ha estat el 06.703 i s'ha repartit a l'administració de loteries de la ronda d'Europa, 517, segons indiquen des de l'entitat que ha organitzat el sorteig. El número guanyador ha estat repartit a desenes d'administracions i no ha estat un número únic o específic d'una entitat concreta. El premi està dotat amb 200.000 euros per dècim. A Terrassa, dues administracions han venut aquest premi.
Aquesta vegada, pel sorteig del Nen s'han repartit 37.920 premis, 22.000 més que per la rifa de Nadal. Respecte al segon i el tercer premi no hi ha hagut tanta sort. El 45.857 ha estat el número guardonat com a 2n Premi i ha repartit 75.000 euros per dècim. Tan sols s'ha repartit a quatre administracions de loteria de tot el país, a Barcelona, Madrid i Pontevedra. El 3r Premi, el 32.615, ha deixat 25.000 euros per cada bitllet adquirit, però tan sols s'ha venut a dos punts de tot Espanya: Burgos i Granada. També s'han repartit 20 premis de 3.500 euros així com catorze extraccions de tres xifres, que en total repartiran 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie, i cinc extraccions de dues xifres, amb 5.000 premis que atorguen 400 euros per sèrie.
A través d'aquest enllaç es pot consultar tota la informació relacionada amb el sorteig i comprovar si el teu número ha estat premiat. Cal recordar, però, que com en tots els premis d’aquest sorteig i altres, Hisenda retindrà el 20% del valor dels premis que superin els 40.000 euros. És a dir, el primer i el segon. Dels 200.000 euros bruts per dècim del primer premi, els guanyadors realment en rebran 168.000, mentre que dels 75.000 euros bruts del segon premi, se’n rebran 68.000. La retenció afecta l’import a partir de 40.000 euros i el total agraciat.