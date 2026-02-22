El CE Sabadell es retroba amb la victòria en una actuació molt solvent a casa

Després de quatre jornades, el CE Sabadell ha tornat a guanyar un partit de lliga. Els arlequinats s'han imposat a l'Atlético Sanluqueño (2-0) amb una versió pragmàtica i seriosa a la Nova Creu Alta. La contundència a l'àrea rival en la primera meitat, juntament amb una segona part molt solvent, han decidit un duel que serveix els de Ferran Costa per refermar la seva posició de privilegi al capdavant de la taula i aprofitar l'ensopegada de l'Atlètico Madrileño.
Costa ha presentat un onze amb algunes novetats i sorpreses respecte a l'equip que va caure a Eivissa la setmana passada. Amb la baixa per sanció de Genar Fornés, Eneko Aguilar s'ha situat com a central extern, amb Xavi Moreno a la banda esquerra, mentre que Joel Priego ha endarrerit la seva posició per a acompanyar Quadri Liameed, que tornava després de complir cicle d'amonestacions. Al davant, Rubén Martínez ha sumat la seva segona titularitat de la temporada en lliga, juntament amb Rodri Escudero, més tirat a banda dreta, i Agustín Coscia com a referència. Com a principal sorpresa, Javi López-Pinto s'ha quedat a la banqueta.
Li ha costat entrar al partit al Centre d'Esports. L'Atlético Sanluqueño ha sortit amb personalitat i ha incomodat molt els arlequinats. Sense grans ocasions, les arribades han estat a la porteria de Diego Fuoli. Ha millorat el conjunt de Ferran Costa amb el pas dels minuts i Bonaldo ha avisat en una acció d'estratègia. La més clara ha estat a l'altra banda del camp quan Rodri Val ha rematat al pal amb el cap des del punt de penal. Ha estat el punt d'inflexió per donar una passa endavant del conjunt sabadellenc, que s'ha fet amb la possessió i ha començat a inquietar la defensa visitant.
Coscia ha pogut avançar els arlequinats de cap i, poc després, el porter ha salvat el gol de Bonaldo en un servei de cantonada. Passada la mitja hora de joc, una bona pressió de Priego ha acabat amb el primer de la matinal. Una errada clamorosa del porter Rodri Rocafort, provocada també pel mal estat de la gespa, ha regalat la pilota al manresà que només ha hagut d'anotar a porta buida. Amb l'1-0, el Centre d'Esports s'ha fet amb el domini del duel ja de forma clara i ha concedit molt poc. Al límit del descans, Eneko Aguilar ha fet el segon aprofitant un refús de la defensa en un córner. Un premi a la contundència però, segurament, massa gros per als arlequinats al pas per vestidors.
A la represa, el guió s'ha mantingut amb un Sabadell molt seriós i incisiu en atac. Bonaldo ha avisat en els primers instants de cap i també Rubén ha tingut el tercer amb un xut desviat després d'una bona acció col·lectiva. Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de Miguelete i Godoy per Rubén i Coscia. El domini ha continuat en els minuts posteriors, malgrat que el Sanluqueño també ha buscat un revulsiu en els canvis, acumulant gent en zona ofensiva, però sense generar arribades de perill. Priego ha tornat a tenir el segon en una rematada des de la frontal que ha sortit fregant el pal.
López-Pinto i 'Tito' han refrescat cames, substituint Moreno i Escudero a l'equador del segon temps. En la primera acció del santcugatenc, en un servei de cantonada, Bonaldo ha estat a punt d'anotar el tercer en una acció que el porter ha tret i fins i tot s'ha revisat si ha travessat la línia de gol. Ja en el tram final, Rocafort ha desviat un xut llunyà de López-Pinto. En el descompte, Priego i Miguelete han pogut anotar de nou i Quadri, amb alguna molèstia pel cansament, ha deixat el seu lloc a Carlos Alemán, abans de certificar la victòria. Triomf dels arlequinats que recuperen el pols abans de visitar, la pròxima jornada, el Cartagena.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Bonaldo, Carlos García, Eneko Aguilar, Quadri (Alemán, m. 90), Priego, Xavi Moreno (Tito, m. 70), Rubén Martínez (Miguelete, m. 63), Escudero (López-Pinto, m. 70) i Coscia (Godoy, m. 63).
Atlético Sanluqueño: Rocafort, Sola (Kikín, m. 80), Cabrera, Almagro, Niza (Ismael Álvarez, m. 57), Noah, Denia (Juárez, m. 65), Rodri Val, Satoca (Viedma, m. 80), Adrián Gómez (Simón, m. 57) i Andújar.
Àrbitre: Alexandre Alemán (comitè canari). Grogues: Priego, Aguilar.
Gols: 1-0, Priego m. 33; 2-0, Aguilar m. 45.
Incidències: 4.616 espectadors a la Nova Creu Alta.