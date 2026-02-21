L'Astralpool CN Sabadell es classifica per als quarts de la Champions

Derrota intranscendent de l'Astralpool en la cinquena jornada de la fase de grups de la Champions. Les de David Palma han caigut en el derbi vallesà a la piscina l'Àrea Olímpica per 9-7. El CN Terrassa, en un partit molt complet, ha aconseguit estrenar el seu caseller de punts en la màxima competició continental d'enguany. Igualment, les sabadellenques certifiquen la classificació per als quarts de final del torneig un any més, després de la derrota de l'Orizzonte Catània en un ajustat enfrontament davant de l'Assolim CN Mataró (11-12).
En el duel comarcal, la igualtat ha estat màxima des del començament i les defenses s'han imposat als atacs en els minuts inicials. Fins a l'equador del primer quart no s'ha obert el marcador. Ha estat Van de Kraats l'encarregada de posar per davant les sabadellenques. Les bones intervencions d'Elisabeth Carmona i Mar Carrasco (titular a Terrassa en el lloc d'Isabel Williams, qui va rebre un cop a la mà durant la setmana) han estat protagonistes en uns primers vuit minuts de poc encert en atac. En l'últim minut del període, les dianes de Maria Manso i la sabadellenca Irene Casado han capgirat la dinàmica (2-1).
En el primer atac del segon quart, Isa Piralkova ha igualat de penal i, després que Pili Peña posés el 3-2, les sabadellenques han aconseguit posar-se de nou per davant amb un parcial de 0-2, amb gols d'Irene González i Helena Dalmases fins a un curt 3-4 al descans. A la represa, Peña ha tornat a empatar, però Van de Kraats i González han situat per primer cop una distància de dos gols en el marcador. No obstant això, Noelia Cuenda i Casado han igualat forces abans d'iniciar els últims vuit minuts del duel.
Tara Prentice ha aconseguit l'últim gol i avantatge de les sabadellenques en el primer atac del darrer quart. Ha crescut el Terrassa que ha respost ràpidament a través de Panni Szegedi. A l'equador del període, Martina Fernández ha avançat les locals i, en un bon exercici defensiu, afegit a la imprecisió de l'Astralpool, ha servit per certificar i liquidar el duel amb una diana de Paula Prats, que ha fet el 9-7 definitiu. Tancarà la fase de grups el Club Natació a la Joan Serra de l'Assolim Mataró el pròxim 21 de març, en un duel totalment intranscendent.