Torna la Champions per a l'Astralpool CN Sabadell amb un derbi vallesà

Després de l'aturada de dos mesos per l'Europeu, la màxima competició continental de waterpolo femení torna amb un derbi vallesà que pot ser decisiu o intranscendent. L'Astralpool CN Sabadell afronta, dissabte a les 18 h, el duel a la piscina de l'Àrea Olímpica en un enfrontament que guanyarà o perdrà importància depenent de què passi en l'Orizzonte - Assolim Mataró que es disputa just abans (17 h). "No depenem de nosaltres i això sempre et limita el poder d'acció. A veure si podem tenir informació abans de l'inici del partit perquè si guanya Mataró ja serem matemàticament segones i, per tant, podem plantejar l'enfrontament d'una altra manera", assegura el tècnic David Palma.
Actualment, les sabadellenques ocupen la segona posició amb vuit punts, les maresmenques en tenen dotze i, per sota, les italianes sumen quatre i les egarenques encara no han estrenat el caseller. Una derrota mataronina a Itàlia donaria opcions a l'Astralpool de lluitar per la primera plaça en l'última jornada, però també acostaria l'Orizzonte, a només un punt, en cas de no aconseguir guanyar el derbi. Una disjuntiva que canvia molt la forma d'afrontar un duel que arriba molt d'hora després de l'aturada. "L'equip està bé. No hem perdut la cohesió, però, lògicament, amb un equip tan jove i nou, algunes coses s'han hagut de reajustar. Funcionem bé i estem en una bona dinàmica de feina", afirma.
En la tornada a la feina, el Club ha disputat ja dos enfrontaments de lliga amb victòries còmodes a Can Llong davant del Mediterrani (12-6) i l'Echeyde (24-4). "Les sensacions són bones. Ens han anat molt bé aquests dos partits per agafar rodatge, tornar a treballar els mecanismes i retrobar-nos tàcticament. El més important era que les jugadores sumessin ritme. El primer quart amb el 'Medi' sí que ens va costar més, però quan van poder accelerar el nostre joc vam ser superiors i, dimecres contra Echeyde, vam estar molt contundents des de l'inici en atac i en defensa", admet Palma. La grega Athinna Giannopoulou, que es va perdre l'Europeu per lesió, estarà a disposició del tècnic, tot i que no al 100%, mentre que la porteria Isabel Williams serà dubte fins a última hora per un cop.
Al davant estarà un Terrassa que no ha sumat en Champions enguany, però que ha tornat amb bones sensacions. Fa uns dies, de fet, van estar a punt de donar un ensurt precisament al Mataró en un duel que les egarenques guanyaven de dos gols al descans i que va acabar caient del costat maresmenc per la mínima (10-11). "Van competir molt bé i no van caure fins a l'últim sospir. Tenen un bon equip. Sempre es mantenen en el partit encara que vagin per darrere en el marcador i això les fa especialment perilloses perquè saps que no pots baixar la intensitat en cap moment", analitza. En els dos precedents d'aquesta temporada la victòria va ser sabadellenca amb un 10-14 en lliga i un 13-9 en la competició continental.
Duel entre colíders a Can Llong
Per a l'equip masculí del CN Sabadell, el cap de setmana també es preveu força decisiu, però en el seu cas per al desenvolupament de la lliga. El conjunt de Quim Colet rep el CN Barcelona (12:45 h) a Can Llong en un duel decisiu a la zona alta de la competició, i també per tenir un lloc a la Champions de la pròxima temporada. Actualment, els sabadellencs colideren la taula juntament amb l'Atlètic Barceloneta i, precisament, el CNB, amb només una derrota en catorze jornades. Un triomf del Club Natació serviria per deixar enrere els barcelonins i consolidar-se en les posicions donarien accés a la pròxima edició de la màxima competició continental. En la primera volta, a la Nova Escullera, els d'Andrei Iosep es van imposar per 15-13 en l'única ensopegada dels de Colet.