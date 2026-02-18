El CE Sabadell guanya el Nàstic en els penals i es classifica per a la final de la Copa Catalunya

A 90 minuts d'un títol estarà el CE Sabadell després d'imposar-se als penals al Nàstic de Tarragona a la Nova Creu Alta (1-1 / 5-4). Els de Ferran Costa han estat superiors al conjunt tarragoní, amb un equip de circumstàncies, però la manca d'efectivitat i la poca contundència han portat el partit i l'eliminatòria de semifinals fins als llançaments des dels onze metres. Eneko Aguilar ha transformat el definitiu i els arlequinats lluitaran per aixecar el trofeu deu anys després amb el mateix rival en el duel decisiu: el filial del Barça.
Com era esperable, Costa ha presentat un onze molt canviat respecte al del cap de setmana a Eivissa. Nil Ruiz s'ha estrenat a la porteria, mentre que Carlos Alemán ha estat la principal novetat a la defensa, juntament amb Eneko Aguilar, Carlos García i Genar Fornés, sancionat per al duel de diumenge. Al mig del camp Tito Tolosa ha acompanyat Quadri, de tornada després de perdre's l'enfrontament de lliga per acumulació de targetes. En atac, el tècnic ha sorprès amb Miguelete i Alan Godoy a les bandes, Rubén Martínez de mitjapunta i Agustín Coscia de davanter. Al Nàstic, l'equip ha estat conformat per jugadors del filial, que competeix a la Lliga Elit, excepte per Enric Pujol, Moi Delgado, Fernando Torres i Pau Martínez, únics futbolistes de la primera plantilla en la convocatòria.
Des de l'inici, lògicament, el domini ha estat del Centre d'Esports. No obstant això, els tarragonins han plantat un bon bloc mig i han amenaçat també en transicions. La primera aproximació ha estat de Torres amb un xut llunyà que ha sortit a prop del pal. Els arlequinats s'han anat aproximant, sobretot amb centrades laterals i estratègia, però sense grans ocasions. Prop de l'equador, Rubén Martínez ha tingut la més clara amb una volea des de l'interior de l'àrea que ha aturat el porter Edu Esteves després d'una gran deixada de Coscia amb el cap.
També ha tingut una bona oportunitat d'obrir el marcador l'equip visitant en un xut des del mig del camp de David Cabezas, després d'una pèrdua en construcció, que ha salvat Nil quan semblava que era el 0-1. Un ensurt en el domini clar del Sabadell que ha continuat jugant a camp contrari, però sense capacitat de generar grans ocasions més enllà d'una rematada de Coscia després d'una centrada de Miguelete que el davanter no ha pogut connectar bé quan ho tenia tot a favor per a anotar. Al descans, sense moviment en el marcador.
A la represa, ha mogut la banqueta Ferran Costa amb l'entrada de Xavi Moreno per Miguelete. La segona meitat ha començat amb més ritme en els atacs del Centre d'Esports i ràpidament han arribat les primeres ocasions. Rubén ha fregat el primer amb una doble ocasió que ha tret el porter en primera instància i ha marxat fora en la segona. També Moreno s'ha trobat amb Esteves sota pals amb un xut des de fora de l'àrea. Costa ha tornat a moure la banqueta amb un triple canvi: Jordi Ortega, Rodri Escudero i Kaiser han substituït Martínez, Coscia i Genar.
Amb un Nàstic poc amenaçant en les transicions, els arlequinats s'han instal·lat en zones de perill de forma constant i han fet treballar de valent el porter. Esteves ha estat providencial en una rematada amb poc angle de Godoy i, poc després, ha desviat un xut des de fora de l'àrea de Tito. En el córner posterior, Kaiser ha caçat un refús a l'interior de l'àrea i ha avançat, per fi, el Sabadell. Amb el gol, ha millorat amb la pilota el conjunt grana i ha començat a tenir més possessió. El Centre d'Esports ha semblat renunciar a l'atac i, en una jugada aïllada, Pau Raya, lliure de marcatge, ha igualat amb un cop de cap des del punt de penal. Ha esgotat els canvis Costa amb el jove Mario Torres per Alemán, però el lateral del filial no ha durat ni cinc minuts i s'ha hagut de retirar lesionat.
Ho ha intentat amb deu el conjunt arlequinat, amb centrades i alguna arribada de perill, però qui més a prop ha tingut el segon ha estat el Nàstic amb una rematada d'Aguzzi que ha sortit desviada. Eliminatòria als penals, igual que a Cornellà i a Terrassa. Escudero, López-Pinto, Ortega i Moreno han anotat el seu llançament, Manu Pavón ha xutat alt i Eneko ha fet esclatar la Nova Creu Alta amb el gol definitiu. Jugarà la final de la Copa Catalunya el Centre d'Esports amb més patiment de l'esperat. Els arlequinats, a un partit del títol.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Nil Ruiz, Carlos Alemán (Mario Torres, m. 80), Carlos García, Genar (Kaiser, m. 60), Eneko Aguilar, Tito, Quadri, Miguelete (Moreno, m. 46), Rubén Martínez (Ortega, m. 60), Alan Godoy (López-Pinto, m. 72) i Coscia (Escudero, m. 60).
Nàstic de Tarragona: Esteves, Danilo (Pozo, m. 46), Mora (Ruxi, m. 72), Agus Gutiérrez (Alves, m. 57), Cabezas (Aguzzi, m. 46), Pau Raya (Parisi, m. 85), Torres (Bea, m. 46), Moi Delgado, Pau Martínez, Pavón i Pujol.
Àrbitre: Gerard Brull (delegació de Girona). Grogues: Godoy; Torres, Danilo.
Gols: 1-0, Kaiser m. 66; 1-1, Pau Raya m. 79.
Incidències: 2.561 espectadors a la Nova Creu Alta amb una quinzena de visitants.