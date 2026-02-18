El Sabadell Pickleball Club compleix els pronòstics i es proclama campió estatal

Consolidats com a millor club de l'estat. El Sabadell Pickleball Club es va proclamar fa uns dies campió d’Espanya. Malgrat que els pronòstics ja situaven el conjunt sabadellenc com el principal candidat al títol, el camí va ser dur i competit fins al final. La competició, celebrada a Madrid, va reunir els setze millors equips de tot l'estat.
El conjunt púrpura que es va alçar amb el trofeu el van conformar Ignasi De Rueda com a capità, Alicia Roca, Eleana Rodino, Marina Alcaide, Pep Canyadell i Sergi Ventura, després d'algunes baixes inesperades en l'últim moment. L’SPC va superar la fase de grups amb solvència. Van aconseguir la primera posició amb un balanç d’onze victòries i només una derrota. Als quarts de final es van enfrontar al Pickleball Growth de Madrid, a qui van vèncer amb autoritat per 3-0.
A les semifinals, el rival va ser el Pickleball Europe, de Màlaga. L'equip sabadellenc va tornar a tirar endavant l'eliminatòria i es va imposar per 3-1 en un duel marcat per la lesió del Pep Canyadell, un dels puntals, que es va acabar perdent la gran final. El duel decisiu va ser davant del Virtualtenis Ceuta, un altre dels grans aspirants al títol amb una alineació de gran nivell. El Sabadell Pickleball Club es va sobreposar a la baixa de Canyadell i va començar la final sumant els dos primers punts en els dobles femenins i masculins. Alicia Roca i Eleana Rodino van protagonitzar una ajustadíssima victòria per 22-20, mentre que Ignasi De Rueda i Sergi Ventura van aconseguir un solvent triomf per 21-17.
En els dobles mixtos, els ceutins van igualar l'eliminatòria imposant-se per la mínima en els dos enfrontaments (27-25 i 21-19). La 'batalla final' va portar un duel molt emocionant d'individuals amb participació de quatre jugadors de cada equip que disputen tres punts. Va treure el caràcter el conjunt sabadellenc fins a assolir el triomf. La debutant Marina Alcaide va sumar punts de gran valor davant d’un dels millors jugadors de l’equip rival, i Ignasi De Rueda va donar una passa endavant per donar avantatge als púrpures. El punt definitiu el va aconseguir Alicia Roca, que va certificar la victòria del conjunt local i va desfermar l'eufòria amb el 21-13 definitiu.
També va competir en el quadre absolut el SPC 'B' que va caure als quarts de final precisament davant del Virtualtenis Ceuta, el subcampió. En la categoria de +50, l'equip sabadellenc va caure en la fase de grups. Un balanç molt positiu d'un campionat estatal que consolida, una mica més, el Sabadell Pickeball Club com el referent de la disciplina a Espanya.