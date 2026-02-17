El restaurant Intrèpid de Sabadell entra a la Guia Repsol 2026

El restaurant Intrèpid de Sabadell és una de les noves recomanacions de la Guia Repsol 2026. El projecte gastronòmic del xef Ignasi Pérez i la cap de sala Alba Costa va aterrar el 2024 al carrer Sant Quirze amb l'atreviment de portar producte de primera qualitat i la frescor de la Llotja de Palamós al centre de la ciutat. Cada setmana van a buscar-hi peix i marisc amb un remolc –més de 200 quilòmetres d'anada i tornada– per servir plats com un carnós pagell a la brasa amb pil-pil i gambes vermelles saltades a l'allet. L'atreviment, que ha estat premiat, mereix el nom escollit.
- Pagell al pil-pil
- DAVID CHAO
L'Ignasi ha après a cuinar a alguns dels millors restaurants del món –ABaC, DiverXo, Celler de Can Roca...–, però es considera un gaudidor de la cuina catalana i així ho plasma a la carta del seu restaurant. Tradició i cuina d'autor. Entre els entrants, croqueta de suquet de gamba, la flor de carxofa amb botifarra del perol i ou ferrat, cargols... Pel que fa a carn, lingot de melós de vedella amb peu de porc cruixent, terrina de xai ecològic de l'Empordà a baixa temperatura, cap i pota amb escamarlans, txuletó, filet de vedella a la brasa amb salsa demiglace...
Per postres, l'Intrèpid també juga a innovar amb respecte la cuina catalana: pa amb gelat d'oli i xocolata; crema catalana amb gel de llimona, espuma cremada i gelat de canyella; el xuixo recuit de drap de cabra a la brasa amb daus de poma i gelat de mel al romaní...
- Les croquetes casolanes, de pernil de gla i suquet de gamba
- DAVID CHAO
Vallès Occidental a la Guia Repsol
El celler de Matadepera és l'únic restaurant de la comarca amb un sol a la Guia Repsol. Com a recomanacions de la guia, n'hi ha altres més enllà de l'Intrèpid al Vallès Occidental: Can Solà (Matadepera), Casa Nita (Terrassa), Ébano (Cerdanyola), El Ciri (Terrassa) i Tast & Gust (Cerdanyola).
Què és la Guia Repsol?
A diferència de la Guia Michelín, que és francesa i de renom internacional, la Guia Repsol és d'àmbit estatal, creada el 1979 per distingir els millors restaurants d'Espanya. Les propostes gastronòmiques estan classificades amb tres sols, dos sols, un sol o bé són una recomanació, com el cas de l'Intrèpid.