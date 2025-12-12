Us imagineu una parada sense aparador?

Un mercat sense xarxes socials és com una parada sense aparador. A on trobes els horaris i les ofertes? Com fas salivar la clientela, si no pots exposar les teves delicadeses? I, sobretot, com pots mostrar-te amb encant i naturalitat?
El repte era majúscul. Com es pot traslladar el bon ambient i la filosofia del Mercat Central de Sabadell al món digital? “La cultura de mercat és la seva gent, els paradistes i els clients, el producte, la proximitat... És un lloc on es compra mirant als ulls. Hem de fer que tot això surti de l’edifici i sigui present també a les xarxes socials”, explica Anna Comerma, de l’agència de comunicació Addicional, que des de 2015 gestiona els comptes de l’equipament a Instagram –5.800 seguidors– i Facebook -6.300 seguidors–. El Mercat Central és un dels clients més antics que tenen i s’ha convertit en un mercats amb més força a les xarxes de Catalunya, només per darrere de capitals com Barcelona i Tarragona.
El contingut humà, la vitalitat, la frescor, el to natural i fugir del llenguatge comercial i corporatiu són les coordenades que segueix a les xarxes socials el Mercat Central. La cara visible de les publicacions molt sovint és el sabadellenc Àlex Rof, que recentment ha estat distingit com un dels 10 creadors de contingut catalans amb més talent per l’associació Aragón Influye. “Volem que tothom se senti representat, que hi hagi humor i interacció i que els paradistes es diverteixin”, explica l’influenciador, que apareix als vídeos amb un microfon a la mà amb què diverteix els paradistes. Al principi, molts paradistes eren una mica reticents, però de seguida van veure que les publicacions funcionaven i que, a sobre, s’ho passaven pipa apareixent-hi. Cantar nadales, entrevistes curtes –qui és qui?– i encadenades, divulgació del producte i fins i tot esquetxos són algunes de les publicacions del compte a Instagram.
És fàcil traçar similituds entre els seguidors a les xarxes socials del Mercat Central i els compradors. A Instagram, un 28% dels seus ‘followers’ tenen entre 45 i 54 anys; un 27% en tenen entre 35 i 44; i un 20% entre 55 i 64. És a dir, són usuaris grans d’edat per aquesta xarxa social, en què a Espanya el grup d’edat que té major presència és dels 25 als 34 anys. “Però, com al mercat, que els clients són molt fidel, també ho són els seguidors del compte”, assenyala la directora de comunicació. La filosofia de les publicacions també busca “engrescar les generacions més joves”, com l’equipament també té el repte de seduir aquest segment d’edat.
Tenim un mercat ‘influencer’?
Amb gairebé 5.800 seguidors a Instagram, el Mercat Central de Sabadell supera el de la Independència de Terrassa (4.672), el Mercat del Lleó de Girona (3.413), el Mercat del Centre de l’Hospitalet de Llobregat (2.560), el Mercat Torre Blanca de Sant Cugat (3.797), el Mercat Maignon de Badalona (1.863). Ara bé, està per sota del Central de Tarragona (10.800). A una altra escala hi ha Mercats de Barcelona (55.800), de l’Ajuntament de Barcelona, per exemple.