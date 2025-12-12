Crit d'auxili per una ocupació il·legal: "Vam comprar el pis i l'antiga propietària hi continua vivint més d'un any després"

L'Albert es troba immers en una batalla judicial per poder entrar a viure amb la seva tieta a un pis comprat fa més d'un any, però que està ocupat il·legalment per l'anterior propietat. "Quan vam decidir mudar-nos per anar a un espai on estar més còmodes i ens vam trobar amb una situació que no esperàvem. Vam comprar l'immoble, però no hi hem pogut entrar", relata. L'operació es va tancar l'agost del 2024, rubricant l'acord amb una suposada parella de fet que fins aleshores vivia en el bloc. En l'acte a la notaria on van firmar els papers, van fixar l'entrada a l'habitatge un mes després, al setembre, per deixar marge per buidar les pertinences i fer altres gestions. "Tu no penses malament. Però vist ara, vam pecar de bona fe", diu.
Les primeres setmanes, es van mostrar comprensius, apostant pel diàleg perquè els venedors marxessin. Però no va ser així i la situació s'ha enquistat. Avui, encara no tenen les claus i han hagut de judicialitzar la situació. En aquest sentit, lamenten que ni la immobiliària ni el notari adverteixen que poden passar aquestes circumstàncies en la compravenda. "Han enganyat a la justícia", es resigna. De seguida, van anar als Mossos, que van especificar que havien de presentar la denúncia per la via civil. "Vam contactar amb l'advocada. Ara, és ella qui manté el contacte amb l'altra part. Nosaltres els hem bloquejat". El cas està als jutjats de Sabadell. Tot plegat, puntualitza, es complica per la presència d'una menor, que també resideix en l'immoble del municipi vallesà -prefereix no en vol donar detalls del lloc per no entorpir la resolució-.
De moment, han hagut d'anar a viure a casa de la seva germana. A més, la tieta té una malaltia pulmonar, cobra una pensió escassa i han de fer front a despeses extra. A més de l'impacte en la butxaca pel procés judicial obert, han hagut d'assumir costos per la mudança i el manteniment dels mobles de la casa que van deixar, que són provisionalment en un traster. L'Albert emfatitza que el cas, tractat com una ocupació, és en realitat un incompliment de contracte. "Una estafa". "La justícia hauria de tenir altres vies per resoldre-ho més de pressa", sentencia. I demana extremar la prudència als compradors per evitar una situació similar a la que pateixen.
L'altre antic propietari, que ja hauria abandonat l'immoble, segons han sabut a través dels veïns, no es fa responsable de la notificació dels jutjats. I no sembla que hi hagi predisposició per una solució imminent. L'advocada no els ha concretat les dates per resoldre la qüestió, però saben que el procés és i serà llarg i feixuc. En conversa amb el Diari, els demandants no confien que l'atzucac es resolgui abans d'arribar al judici. Poden ser anys d'espera, sense viure a la casa que van adquirir fa quinze mesos.