“Estem en espera de rebre el nostre pis”

EL TEU DEFENSOR
El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com
El Marc, un dels inquilins que ha d’entrar en un dels habitatges de Ronda Europa que la Generalitat va edificar ens contacta per denunciar que encara avui, no han rebut cap comunicació “ni cap administració se’n fa responsable”. L’afectat ha contactat amb el Defensor per denunciar que, gairebé un any després, segueixen sense rebre cap informació clara sobre quan podran accedir al seu habitatge. Segons expliquen els afectats, la situació és un laberint administratiu.
Inicialment, l’Incasòl els va comunicar que la promoció ja havia estat transferida a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Però, en acudir a Vimusa —que gestiona altres habitatges públics a Sabadell— se’ls va indicar que no tenien constància de res perquè la gestió depenia directament de l’Agència de l’Habitatge. D’altra banda, l’afectat explica que han trucat diversos cops a l’Agència de l’Habitatge “i mai han donat resposta”. “La veritat és que tothom mira cap a un altre lloc i nosaltres seguim esperant una cosa que es va sortejar al març” expressa. A simple vista, l’edifici està enllestit. L’únic element visible que resta pendent és la sortida del pàrquing. Mentrestant, les tanques perimetrals continuen al mateix lloc i els pisos segueixen buits.
Fonts municipals consultades confirmen que la responsabilitat final recau en la Generalitat. Aquests 34 pisos de la Ronda Europa són una promoció construïda per l’Incasòl amb una inversió de 4,36 milions d’euros i que ha de ser gestionada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El motiu, segons fonts coneixedores, és que falta la llicència d’ús i primera ocupació, que tot apunta que s’aprovarà pròximament, com ja avançava el Diari fa unes setmanes. Els immobles estan enllestits, però no s’han retirat les tanques perimetrals a l’espera de resoldre els darrers tràmits administratius que es duen a terme a totes les construccions públiques o privades. Els habitatges estan completament acabats des de fa gairebé un any. De fet, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, els van visitar el passat 2 de gener de 2024.