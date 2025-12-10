ARA A PORTADA

Sabadell

Retards a la línia Barcelona-Vallès d'FGC per l'atropellament d'un porc senglar

Es poden produir retards puntuals, amb un tren cada 20 minuts

  • Un vagó del metro, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 10 de desembre de 2025 a les 19:03

La circulació de la línia S2 (Sabadell) de la línia Barcelona–Vallès pateix aquest dimarts alteracions en la freqüència de pas arran de l’atropellament d’un porc senglar a les vies. L’incident ha obligat a activar els protocols de bioseguretat establerts en coordinació amb els Agents Rurals, segons ha informat l’operador ferroviari. Els agents treballen per garantir la retirada segura de l’animal i evitar qualsevol risc sanitari o ambiental.

Com a conseqüència, el servei de trens entre les estacions de Sabadell Parc del Nord i de la Universitat Autònoma de Barcelona circulen amb intervals superiors als habituals i es poden produir retards puntuals, amb un tren cada 20 minuts. L’operador recomana als usuaris consultar l’estat del servei a través dels canals oficials i preveure més temps en els desplaçaments mentre durin les afectacions.

Notícies recomenades