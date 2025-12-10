La febre del Llaminer i el Nadal han conquerit aquest any el barri del Poblenou de Sabadell, on s’ha instal·lat una rèplica de la façana de l’Ajuntament. La família Dos Santos Corrales ha convertit la façana de casa seva en una recreació lliure de l’univers del Somriu al Nadal, inspirada en la façana de l’Ajuntament, el Calendari d’Advent i, sobretot, en el personatge més estimat del Nadal sabadellenc: el Llaminer. L’Ian, de nou anys, va ser el motor que va impulsar la família a guarnir casa seva. I a confeccionar una rèplica impecable de la indumentària del Llaminer: “Pràcticament cada tarda es vesteix del Llaminer”, exposa la Tamara Corrales, mare del nen.
La idea va néixer del membre més petit de la casa, l’Ian, de nou anys, que des de fa temps és un apassionat del personatge. La família confecciona un nou vestit cada any —i ja van quatre— perquè a mesura que el nen creix o juga, els anteriors acaben desfets. El primer barret, recorda la mare, era de poliuretà, recobert i envernissat per evitar que deixés anar pols. L’actual està fet amb cartró de paper higiènic, cola blanca, aigua i pasta de modelar.
El que havia de ser només un disfressa casolana va acabar convertint-se en un projecte monumental. L’any passat, l’Ian va llençar la idea: “Podríem fer el calendari d'advent a casa”. Dit i fet. La façana mostra una filera de finestres il·luminades, cadascuna decorada amb motius que recorden els del calendari original, malgrat que també incorporen dibuixos animats i altres personatges del Nadal, com el Grinch i una galeta de gingebre. Segons expliquen, cada peça està feta amb materials diversos: corxó dur, goma eva, fusta, feltre, cartró ploma i moltíssimes hores.
El muntatge exterior, només entre Corrales i el seu marit, va requerir entre quatre i cinc hores. A casa, cada peça ha requerit hores i hores de feina. La façana combina garlandes, il·luminació LED, figures de caramel gegants i una caseta del Llaminer replicada amb un nivell de detall sorprenent. Els Dos Santos Corrales confessen que sempre han estat amants de la Nadal, però mai havien arribat a aquest nivell. Enguany, el barri s’ha convertit en punt de trobada. “Quan vam fer l’encesa al barri, el Llaminer va veure l’Ian vestit com ell i el va fer pujar a l’escenari. No és el primer any que encén les llums amb ell. És la seva rèplica”, exposa l'Eric, germà gran de l’Ian. Després de l’acte oficial, la festa es va traslladar davant de casa seva: van activar un canó de neu que va atreure tots els infants del carrer. El canó de neu, novetat d’aquest any, és una de les atraccions que més criden l’atenció als veïns i visitants.
L’Ian reconeix que es disfressa del Llaminer “gairebé cada dia”. I encara no han tingut temps d’anar a veure l’espectacle del Somriu al Nadal enguany, perquè la dedicació al projecte els ha ocupat totes les tardes. Però la família no ho lamenta: han creat a casa el seu propi espectacle. I sembla que aquesta tradició té corda per anys.