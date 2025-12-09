ARA A PORTADA

Mascareta obligatòria en hospitals, centres de salut i residències davant l'augment de contagis de grip

El Departament de Salut ho veu convenient per frenar l'episodi d'augment de casos de grip

Publicat el 09 de desembre de 2025 a les 14:18

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya declararà aquest dimarts a la tarda l’obligatorietat de portar mascareta per accedir o treballar als centres d’atenció primària, hospitals, residències de persones grans i altres espais amb persones vulnerables. L’increment de casos de grip ha portat el Govern a adoptar aquesta decisió, anunciada per la consellera portaveu, Sílvia Paneque, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. La resolució es preveu signar aquest mateix dimarts a la tarda perquè entri en vigor tan aviat com sigui possible, i Salut informarà la ciutadania d’aquesta nova mesura orientada a “contenir” la propagació del virus.

Paneque ha subratllat la importància de la mascareta com a eina per prevenir i frenar els contagis, i ha remarcat que, combinada amb la vacunació, és una mesura eficaç. Per això, ha fet una crida a la població a “seguir les indicacions” i complir amb l’ús obligatori de la mascareta en aquests espais.

