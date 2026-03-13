Es queden atrapats al lavabo i els han de rescatar els Bombers

Els Bombers de la Generalitat s'han hagut de desplegar aquest divendres al migdia en una intervenció que no ha passat desapercebuda a la zona. Al carrer de la Indústria, al Centre, alguns veïns han observat la presència d'una dotació que treballava en el pis d'un dels edificis. Segons fonts del cos, han hagut d'efectuar un rescat perquè les persones de l'immoble s'havien quedat atrapades a dins del lavabo. "És una situació força habitual", treien ferro. Afortunadament, sense cap més incidència, ja han pogut sortir-ne.\r\n\r\nA la mateixa hora, pocs minuts després de les 13 hores, els Bombers també han rebut una vís perquè un cotxe havia xocat contra la porta d'un pàrquing. Els fets han passat al carrer de Sol i Padrís. Afortunadament, des del cos especifiquen que no consten persones ferides en l'accident.\r\n\r\nFotos de Victor Castillo:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de la Indústria de Sabadell\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de la Indústria de Sabadell\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tBombers al carrer de la Indústria de Sabadell\r\n\tVictor Castillo\r\n\r\n\r\n\r\n