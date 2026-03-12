Marta Madrenas defensa a Sabadell l’enduriment contra la multireincidència amb la nova llei de Junts

La diputada de Junts al Congrés dels Diputats, Marta Madrenas, ha visitat aquest dijous a la tarda Sabadell en un acte organitzat pel partit per explicar els detalls de la nova llei contra la multireincidència. Durant la trobada, Madrenas ha defensat que la reforma és “molt esperada i necessària” perquè pretén posar fi a la impunitat davant determinats delictes lleus, especialment els furts.
Segons ha explicat, l’any passat es van registrar a Catalunya prop de 520.000 delictes, dels quals uns 200.000 van ser furts i prop de 100.000 estafes. Fins ara, ha recordat, molts d’aquests delictes es consideraven lleus i sovint només acabaven amb una multa. “Els jutges no tenien eines per fer res més”, ha afirmat, tot subratllant que això provocava que molts autors reincidents quedessin pràcticament impunes.
La principal novetat de la reforma, ha detallat, és que els jutges podran imposar penes de presó a les persones que cometin un furt després d’haver estat condemnades tres vegades prèviament, encara que els imports siguin baixos. Aquesta mateixa possibilitat també s’aplicarà a les estafes.
Madrenas ha remarcat que la reforma també preveu reforçar els recursos de la justícia. Entre altres mesures, es duplicarà el nombre de jutges d’adscripció territorial —els que es destinen als jutjats amb més càrrega de feina— i s’incrementarà el nombre de fiscals per agilitzar els processos i evitar que els delictes lleus quedin sense seguiment judicial.
"Més eines pels municipis"
Un altre dels punts destacats és el nou paper dels ajuntaments. La llei permetrà que els consistoris compareguin en procediments relacionats amb casos greus de multireincidència per donar suport a les víctimes, impulsar els casos i aportar proves. També es podran sol·licitar mesures com ordres d’allunyament de determinades zones o municipis per a persones que cometin furts de manera reiterada, especialment en àrees comercials. La reforma inclou altres mesures específiques, com l’enduriment de les penes per robatoris de dispositius electrònics —com telèfons mòbils o tauletes— que continguin dades personals sensibles. En aquests casos, el primer furt ja podrà comportar penes de presó d’almenys un any.
La norma encara haurà de passar pel Senat i tornar posteriorment al Congrés per a la seva aprovació definitiva.