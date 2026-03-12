Desencallen el futur dels nous pisos de lloguer assequible de Can Llong

Els pisos de l'Incasòl a la ronda Europa, 307, de Can Llong ja tenen data d'entrega de les claus als seus inquilins, que els podran gaudir en règim de lloguer assequible. Tot i que fa pràcticament un any que es van sortejar entre unes 170 persones de fins a 35 anys, les claus no s'han lliurat per un desacord pels costos amb la constructora.
Ara, però, fonts del departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat –d'on depèn l'Incasòl– confirmen que el lliurament de les claus està previst per dijous 26 de març. Les mateixes fonts ja van confirmar que el sorteig que es va fer el març de l'any passat es manté i, per tant, estan adjudicats 32 pisos dels 34 que té l'edifici, perquè n'hi ha dos que es reserven per a casos que determini la mesa d'emergència social.
Els 34 habitatges tenen una superfície útil entre 54,75 i 57,60 metres quadrats. El cost mensual del lloguer dels habitatges, que tenen dos dormitoris, cuina-menjador i lavabo, serà d’uns 500 euros, inclosos aquí les despeses de comunitat, taxes i IBI. Els habitatges estan situats en un mateix bloc, que compta amb aparcament soterrani i tres locals comercials que l’Incasòl podrà comercialitzar. La construcció del bloc tenia un pressupost de 4,3 milions d'euros.
La construcció dels pisos va començar el febrer de 2022 i va acabar la tardor de 2025, amb diversos mesos de retard respecte el calendari inicial previst de 22 mesos d'obres. Finalment, s'espera que siguin entregats el pròxim 26 de març, quatre anys després d'iniciar-ne les obres. Serà la primera promoció que finalitza l'Incasòl a Sabadell en set anys, des del maig de 2019 quan en va acabar una altra als Merinals. En aquest temps, l'Ajuntament (Vimusa) també ha construït pisos socials, com els 21 de la carretera de Barcelona i els 32 del carrer de Francesc Layret, i el novembre passat va començar la construcció de 108 habitatges en la promoció Can Gambús 2.