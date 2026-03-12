Les obres del carrer de Sant Antoni provoquen queixes dels comerciants

Les obres de renovació del paviment del carrer de Sant Antoni, al centre de Sabadell, han marcat les últimes setmanes de molts comerços de la zona, ja que els treballs han generat pols, dificultats d’accés i un descens del nombre de clients. Un dels elements que més comenten els comerciants és el color vermell de les noves rajoles i la pols que han generat durant les obres. Laura Serarols, propietària de la botiga de roba ele·ese, explica que aquest tint s’ha acabat notant fins i tot dins dels establiments. “La sola de les sabates queda tenyida i, per tant, dins la botiga encara es veu el terra de color rosat en algunes parts”, afirma. A més, alguns establiments també han detectat problemes relacionats amb el drenatge de l’aigua, fet que ha accentuat les taques a les sabates i ha incrementat la brutícia al paviment.
L’actuació s’ha allargat aproximadament vuit setmanes i forma part del programa municipal Els diners als carrers, que preveu una inversió de tres milions d’euros per millorar l’accessibilitat i renovar voreres en diversos carrers de la ciutat. Durant les setmanes d’obres, l’accés als comerços no sempre ha estat fàcil. A la botiga de tèxtil per a la llar Textura, l’encarregada Patricia Roldan recorda que “hi havia moments en què l’entrada quedava parcialment bloquejada”. Aquesta situació asseguren que ha reduït el pas de vianants i, en conseqüència, l’activitat comercial. Gloria Salvador, administradora de Santiveri, assegura que s’ha notat especialment entre la clientela habitual: “Jo tinc clientela sobretot de gent gran. Veien el carrer així i ja no passaven”, remarca.
Els bars i restaurants del carrer tampoc han quedat al marge de les afectacions. Doris Chavez, encarregada del Bracafé 1929, explica que el negoci s’ha vist perjudicat per la impossibilitat de muntar la terrassa durant les obres i que encara estan pendents de l’autorització municipal per tornar-la a instal·lar. En el cas del restaurant Gastrobarbes, el responsable Ramon Torres considera que el moment de l’any ha minimitzat l’impacte al seu local, perquè “a l’agost hauria sigut un drama”. Tot i això, es mostra crític i subratlla que “els acabats són bastant dolents. Per exemple, hi ha rajoles molt desnivellades i el clavegueram no funciona bé. Aquests problemes demostren que l’obra s’ha fet malament”. En aquest sentit, comerciants de la zona qüestionen si seran suficients els dies de pluja els embornals que s'han instal·lat, un al mig del carrer i un altre al costat del carrer de Gràcia.