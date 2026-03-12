Viatjar en Rodalies continuarà sent gratuït

La gratuïtat del servei de Rodalies s'allargarà fins al 31 de març, després que la xarxa no hagi recuperat la normalitat, tal com estava previst, com ha avançat el 3CatInfo. Dimarts passat, la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ja va apuntar la possibilitat que la mesura s'ampliés més enllà del 15 de març, la data que el Govern va fixar per a la restitució completa del sistema. La nova data de finals de març coincideix també amb la que la Generalitat i el Ministeri van fixar per resoldre la majoria de les incidències detectades a la xarxa arran de les revisions fetes després de l'accident ferroviari de Gelida.
La mesura compensatòria es va establir després del sinistre de Gelida, que va obligar a suspendre el servei a tota la xarxa de Rodalies. Tot i que inicialment només havia de durar un mes, des del 26 de gener fins al 26 de febrer, la gratuïtat va acabar allargant-se fins al 15 de març, quan l’executiu català va estimar que es podria recuperar la normalitat a tota la xarxa.
La realitat, però, és que la xarxa encara no ha pogut recuperar la normalitat. Encara hi ha trams sense servei a l'R3, l'R4, l'R8 i l'R15, i es mantenen més de 200 limitacions temporals de velocitat que causen demores habituals a la resta de línies. Per tot plegat, els títols de Rodalies i Regionals continuaran permetent el viatge gratuït per la xarxa fins al 31 de març.