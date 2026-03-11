La rehabilitació de Cal Balsach se centra en el parquet del poliesportiu

En el marc del projecte de millora del poliesportiu de Cal Balsach, l'Ajuntament de Sabadell ha adjudicat aquesta setmana un dels lots en què ha dividit els treballs, que en total tenen un pressupost d'uns 898.500 euros. Es tracta de la rehabilitació del parquet, el paviment esportiu de les instal·lacions creualtenques, en la qual es destinaran uns 60.000 euros.
Amb el lot que s'ha adjudicat aquesta setmana a la Junta de Govern Local, l'objectiu és rehabilitar el paviment de fusta existent per millorar-ne les condicions d'ús. Concretament, se substituirà la zona de paviment que es troba en mal estat i, a continuació, es farà un rebaixat, polit i envernissat de tot el paviment. Finalment, es pintaran les pistes.
El projecte global de Cal Balsach inclou la rehabilitació completa de la coberta, amb un nou aïllament i impermeabilització per millorar-ne la durabilitat i l'eficiència tèrmica; s'instal·larà un sistema de plaques fotovoltaiques, es millorarà la protecció contra incendis i l'aïllament acústic i renovarà el sistema de ventilació.
Del pressupost de 898.507,85 euros en total, el 55% del cost l’assumirà l’Ajuntament de Sabadell, mentre que el 45% restant anirà a càrrec d’una subvenció de la Diputació de Barcelona per valor de 400.000 euros.