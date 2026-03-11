Minut de silenci a Sabadell en record de les víctimes del terrorisme, 22 anys després de l'11M

Sabadell s'ha sumat aquest matí al minut de silenci celebrat a la plaça de Sant Roc, en memòria de les víctimes del terrorisme. Cada 11 de març es commemora el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, una data que coincideix amb els atemptats perpetrats el 2004 a Madrid, considerats un dels més greus de la història recent d’Espanya. Des d'aleshores, es recorda les víctimes i els seus familiars amb actes institucionals arreu d’Europa. En aquest context, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha convidat els ajuntaments d'arreu del país a convocar un minut de silenci a les 12 h en record de totes les persones que van perdre la vida en aquell atac terrorista.
Així, algunes persones s'han reunit a davant de l'Ajuntament de Sabadell per mostrar els seus missatges de suport als afectats i les famílies de totes les víctimes mortals. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, juntament amb membres del Govern i de l'oposició, així com agents de la Policia Municipal, han dut a terme un minut de silenci. Des del consistori asseguren que volen "mostrar també el rebuig i condemna a tots els actes de barbàrie", en general. El gener passat es van celebrar dos actes similars, en memòria de les víctimes de l'accident de tren d'Adamuz i de Gelida, respectivament.
22 anys de la tragèdia de Madrid
Aquell matí, una sèrie d’explosius col·locats en diversos trens de Rodalies que arribaven a la capital espanyola van provocar 193 morts i més de dos milers de persones ferides, en un atac coordinat que va sacsejar profundament tot el país. Les bombes havien estat col·locades en motxilles dins dels combois i van esclatar de manera gairebé simultània, convertint el trajecte quotidià de milers de persones en una tragèdia sense precedents.
Les explosions es van produir a primera hora del matí, en plena hora punta, en quatre trens que circulaven per diferents punts de la xarxa ferroviària, especialment a l’estació d’Atocha i als voltants. L’atemptat va generar una enorme commoció social i una mobilització immediata dels serveis d’emergència, amb centenars de professionals sanitaris, policies, bombers i voluntaris treballant durant hores per atendre les víctimes i traslladar els ferits als hospitals de la ciutat.