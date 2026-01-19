Sabadell se suma a les mostres de suport pel tràgic accident entre dos trens a Còrdova

El tràgic accident entre dos trens diumenge passat a la tarda a Adamuz (Còrdova) ha omplert les xarxes socials i les places dels ajuntaments de centenars de municipis de tot el país de missatges de suport. Un tren d’alta velocitat, que circulava des de Màlaga cap a Madrid, va descarrilar i envair la via contigua. Aquest fet va provocar que un segon comboi, que circulava en sentit contrari cap a Huelva, també descarrilés en col·lidir amb els vagons desplaçats. El sinistre va resultar en almenys 39 persones mortes, de moment, i gairebé un centenar de persones ferides. Les causes del descarrilament del primer tren s'estan investigant, però s'ha confirmat que la topada va ser a una velocitat superior als 200 km/h, fet que explica la xifra d'afectats.
Aquest migdia, a la plaça de Sant Roc de Sabadell, algunes persones s'hi han reunit per mostrar els seus missatges de suport als afectats i les famílies de les víctimes mortals que hi ha hagut arran de l'incident. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, juntament amb membres del Govern i de l'oposició, així com agents de la Policia Municipal, han dut a terme un minut de silenci sota la pluja com a mostra de dol i de solidaritat amb les víctimes de l'incident que ha commocionat el país sencer. "La Junta de Govern Local expressa el seu més sincer condol per l’accident ferroviari ocorregut ahir a Còrdova i vol manifestar la seva solidaritat amb les víctimes, les persones ferides i les seves famílies, així com amb totes les persones afectades per aquest tràgic succés. L’Ajuntament lamenta profundament els fets i expressa el seu suport institucional a les víctimes en aquests moments de dolor", han emès des del consistori, en un comunicat. A part, han assegurat que es posen "a disposició de les administracions i organismes competents per col·laborar en tot allò que sigui necessari".
A la resta de la comarca, a part, diversos municipis han dut a terme un minut de silenci a la mateixa hora que s'ha fet a Sabadell. Des de l'Associació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros, asseguren que han intentat posar-se en contacte amb gent del poble, però no els han pogut trobar. De totes maneres, creuen que, per proximitat i logística, "no hi hauria d'haver cap sabadellenc" o membre de l'organització entre les víctimes ni entre els ferits. "Fins que no ens diguin res des del poble no podem confirmar cap suposició", exposa Joaquin Lesmes, president de l'entitat. A part, ha assegurat que aquest dissabte fan el sopar de gala anual i duran a terme un minut de silenci al respecte i ha confirmat que "estem disposats a ajudar en tot el que sigui necessari" per ajudar els familiars i amics de les víctimes de l'accident.