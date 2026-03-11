La pastisseria Sant Marc tanca definitivament i Sabadell perd un llegat xocolater de 50 anys d'història

La pastisseria Sant Marc tanca definitivament mesos abans de celebrar els 50 anys d'història. La mort del pastisser i propietari del negoci, Isaac Partera, deixa orfre un negoci històric que va néixer de la mà dels seus pares, Maria i Manel, l'any 1976, i que ha deixat empremta a Sabadell. "Nosaltres vam obrir i nosaltres el tanquem", exposa Manel Partera, fundador de la Sant Marc. El 26 d'octubre el negoci hauria fet els 50 anys. Amb els fundadors ja jubilats, el negoci es queda sense relleu generacional. "L'Isaac ho gestionava tot, nosaltres ja feia una dècada que estàvem jubilats", explica la Maria.
El llegat de la Sant Marc va fer-se gran més enllà de les fronteres del barri. Amb el pas dels anys, la pastisseria es va convertir en un referent del comerç artesà de proximitat a la ciutat. En el seu moment de màxima expansió, la família Partera va arribar a gestionar fins a tres establiments alhora, –i han estat presents al passeig del Comerç, al carrer de l'Advocat Cirera, a l’avinguda Onze de Setembre, al carrer Calderón, i a l'avinguda de Barberà– consolidant una marca molt arrelada entre diverses generacions de sabadellencs.
La trajectòria del negoci es remunta al 1976, a tocar de l’inici de la democràcia, quan els seus pares van obrir la primera botiga al barri de la Creu de Barberà, la mateixa que ha sobreviscut fins avui. El context tampoc era fàcil. Abans d’emprendre el seu propi projecte, tots dos havien treballat a la pastisseria La Divina Pastora, situada a la Rambla, on van aprendre l’ofici.
Amb el temps, però, el panorama del sector va anar canviant. L’any 2020 va tancar la botiga de la Creu Alta i, més recentment, a principis de 2026, el negoci també va haver d’abaixar la persiana de l'establiment de l'avinguda de Barberà al barri de l’Eixample, una decisió que responia en bona part a la pressió creixent d’una competència cada vegada més intensa, com explicava Partera en una entrevista recent amb el xocolater.
Isaac Partera, que representava la segona generació al capdavant de la pastisseria, hi dedicava la major part del seu temps i esforç per sostenir el projecte familiar. De fet, en declaracions al Diari fa unes setmanes, Partera ja reconeixia que el futur del negoci era incert. La seva intenció era jubilar-se darrere del taulell de la botiga, sense preveure un relleu generacional clar. Finalment, però, el seu decés ha precipitat el desenllaç i posa punt final a gairebé mig segle d’història d’un negoci familiar que ha marcat l'estampa comercial i gastronòmica de la ciutat. Sabadell perd també una part del seu patrimoni pastisser i del comerç de proximitat que ha donat vida a la ciutat durant dècades.