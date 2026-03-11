El portaveu de Junts, Lluís Matas, demana que el partit faci marxa enrere en l'expedient sancionador contra els dos regidors de Sabadell. Els càrrecs electes han presentat un conjunt d'al·legacions per evitar l'expulsió de la formació. "No hi ha res que justifiqui que ens facin fora. Res. És una cacera de bruixes plena de falsedats i mentides", remarca en declaracions al Diari.
Junts va obrir un expedient sancionador a Matas i a la seva número dos, Katia Botta, després d'una llarga crisi interna. El partit considera que el grup municipal, en mans de Matas, i l'executiva local que encapçala Francesc Baró funcionen de manera "descoordinada" pel que fa als posicionaments i a les estratègies polítiques i comunicatives. Tot plegat pel "menysteniment" dels electes cap a l'executiva local, segons la direcció.
En canvi, Matas i Botta asseguren haver respectat totes les decisions del partit, des de la sortida del govern de Sabadell fins al sentit del vot als plens municipals. "Hem fet tot el que ens han demanat. Fins i tot ens vam abstenir en la modificació urbanística de l'entorn del Ripoll, que vam impulsar nosaltres des del govern", assevera el portaveu municipal. En la seva resposta, els regidors també defensen haver seguit els posicionaments "ideològics i nacionals" de la formació i la política comunicativa del partit, que actualment només manté una xarxa social activa. Una altra de les exigències de l'executiva de Baró.
Per contra, Matas sosté que és la direcció de Junts per Sabadell qui actua "pel seu compte". "Avisen el mateix dia de les reunions o en canvien l'hora. Hi assisteixen tres persones... tres persones han de decidir els posicionaments del partit?", es pregunta el regidor, que encara manté la voluntat de seure a dialogar.
"Vull un cara a cara amb Gabriel Fernàndez"
Tot i la trencadissa, Matas vol repetir com a candidat de Junts a les eleccions municipals del 2027. Demana que el partit respecti "els principis democràtics interns" i que li permeti contraposar el seu projecte polític amb el de l'exregidor d'ERC Gabriel Fernàndez, a qui ja veu com el candidat de l'executiva local. "Què pensa de la ronda Nord? I de la reindustrialització del Ripoll, del pàrquing del Centre, de la multireincidència i de les ocupacions? Qui defensa millor els valors de Junts? Vull un cara a cara amb ell perquè quedi clar", afirma.
Matas acusa Fernàndez d'oportunista i de voler aprofitar-se de Junts amb la complicitat de l'executiva, en el marc d'una possible gran coalició independentista. "No li podem regalar la marca i el know-how del partit a un senyor que només vol drets electorals. S'ha d'estar molt desesperat", afirma. El portaveu defensa continuar al capdavant del projecte per mantenir la línia "centrada i convergent" de Junts.
El partit ha d'enviar una resposta a les al·legacions de Matas i Botta abans d'aquest divendres. La decisió encara no està presa.