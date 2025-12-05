Lluís Matas i Katia Botta acaten Junts i surten del govern de Sabadell: "No escollim marxar, ens obliguen a fer-ho"

Junts per Sabadell abandona avui divendres 5 de desembre el Govern de Sabadell i Lluís Matas i Katia Botta passaran a seure a les files de l’oposició. El grup municipal abandonarà l'executiu després que la militància del partit aprovés, amb un suport molt ajustat, trencar el pacte que mantenien amb el PSC des de l’octubre del 2023. L'assemblea interna, celebrada fa unes setmanes, va deixar un resultat molt ajustat —31 vots a favor i 26 en contra—, el que evidencia la fractura que viu l’espai juntaire. Davant d’aquest veredicte, l’executiva de Junts va reclamar als dos regidors del grup que renunciïn a les seves responsabilitats dins de l’executiu i passin a l’oposició. El traspàs de carteres ja està en marxa. Matas deixa de ser el tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat i Botta de ser la regidora de Turisme i Projecció de Ciutat.
La decisió de sortir del Govern municipal ha estat acordada entre el portaveu de Junts, Lluís Matas, l’alcaldessa, Marta Farrés, i la direcció nacional de Junts, que dona per tancat el pacte amb els socialistes. Fins ara, Matas no s'havia pronunciat i mantenia la voluntat de continuar treballant des de dins del l'executiu i no havia descartat cap escenari, tampoc el de desvincular-se de la seva formació i continuar el mandat com a regidor no adscrit. Segons la legislació vigent, l’acta de regidor és personal i no pertany al partit, de manera que tant ell com Botta podrien haver mantingut la seva condició d’electes encara que trenquessin formalment amb Junts. Amb tot, aquest escenari ha quedat descartat. També Matas ha descartat impugnar l'assemblea per presumptes "irregularitats". “No volíem dividir encara més Junts”, ha dit el portaveu en la roda de premsa, a l'Ajuntament, on ha anunciat la decisió. Avui mateix iniciaran els tràmits per abandonar formalment el govern i faran el traspàs de competències. A partir d’ara, ha dit, els dos regidors defensaran el seu projecte “des de fora”. “Avui acatem però no compartim el que Junts ha fet a Sabadell. És un error històric”, ha sentenciat.
"Han impulsat la divisió"
El fins ara tinent d'alcaldessa assegura que la decisió respon a un mandat intern que ell i Botta “acaten però no comparteixen”, i ha carregat durament contra l’estratègia de la direcció del partit, a qui acusa d’haver “impulsat la divisió i la trencadissa” a l’organització local. "La ferida està oberta, el partit està tocat. Mireu el mapa de Catalunya, i especialment de l’àrea metropolitana i el Vallès. A cada bugada perdem un llençol”, ha criticat Matas en un dard directe a la direcció nacional de Junts. El sabadellenc considera que "hi ha un espai per a la centralitat, el partit hauria de mirar menys a Aliança i més a Convergència”. El Govern de Marta Farrés perd dos edils, però en manté 14 i continua disposant de majoria absoluta. Matas ha deixat entreveure quina intenció de vot tindrà en les pròximes votacions al Saló de Plens: "No seria coherent que tombem el que hem estat treballant, tot el que hem aconseguit. Ara treballarem desde fora, no desde dins. L’oposició en majoria absoluta no té gaire sentit, treballarem per sumar”.
El portaveu de Junts ha recordat que la votació interna va obtenir un 54% de vots a favor de sortir del govern i un 46% en contra, un resultat que ha qualificat “d’empat tècnic” i que, segons ell, hauria de fer reflexionar la direcció nacional. Matas ha subratllat que la participació va ser baixa i ha remarcat que és “poc habitual” que una consulta impulsada per l’executiva d’un partit acabi amb un suport “tan escàs” a la seva pròpia proposta. Segons ha dit, la caiguda del suport intern —del 80% fa uns mesos fins al 54% actual— demostra que “alguna cosa ha passat” dins el partit i que la militància “ha vist coses que no encaixen” amb la línia marcada per la direcció. “L’executiva local volia que sortissin del govern, i per això van buscar un relat. Qui et vol jutjar és la mateixa persona que et vol empresonar”, considera. Malgrat mostrar a cara descoberta les discrepàncies amb la direcció nacional del partit, Matas ha descartat trencar el carnet de Junts: "Ens hem plantejat deixar el partit, però el volem transformar des de dins. Molta gent s’està donant d’alta de militant per donar-nos suport, per mirar cap a la centralitat”, ha etzibat.
Durant la seva intervenció, Matas ha fet un llarg repàs del recorregut polític de Junts en el darrer mandat. Amb la majoria absoluta del PSC el 2023, la direcció local de Junts va debatre si tenia sentit continuar influenciant la política municipal. “Vam optar pel diàleg i per construir”, ha dit Matas, que ha remarcat que les converses amb la direcció del partit i les bones relacions personals amb l’alcaldessa Marta Farrés van facilitar l’entrada al govern. D’aquell acord, ha destacat els cinc grans eixos del projecte 'El Sabadell del Sí': lideratge i cohesió, sostenibilitat, seguretat i neteja, oportunitats laborals i activitat cultural. Segons Matas, “més del 80% dels objectius pactats s’han complert” i això demostra que “la feina estava ben encaminada”.
Què demanava l'executiva de Junts?
L’executiva local havia fixat vuit condicions per revalidar la continuïtat del pacte, entre les quals hi havia la necessitat de redreçar el projecte de ciutat mitjançant una agenda compartida, garantir una contenció fiscal real, reactivar la comissió de seguiment del pacte de govern i reforçar el pes institucional de Junts dins de l’executiu. També reclamaven més transparència en la gestió, un compromís explícit amb el catalanisme i el sabadellenquisme i un canvi en l’estil de lideratge de l’alcaldessa. Segons va considerar l’executiva local, cap d’aquests punts s’ha complert de manera satisfactòria i les diferències amb el PSC són “massa rellevants” per mantenir la coalició. “Hem estat complint el pacte, i Junts diu que hem de sortir perquè no complim. No té cap sentit”, critica Matas.
Per la seva banda, des del PSC s'atribuïa a “problemes interns” de Junts la seva sortida del govern de Sabadell, i defensava que "el pacte del PSC amb Junts ja s'ha complert en un 75%". Segons els socialistes, moltes de les noves demandes de Junts —fins a un 60%— ja estaven en marxa o completades, i un altre 20% eren assumibles de manera conjunta. Admeten, però, que hi havia discrepàncies en qüestions de fons com la Ronda Nord, que consideren "imprescindible per al desenvolupament" de Sabadell. També remarquen que Junts s’ha desmarcat en les últimes setmanes d’aquest projecte, fet que ha dificultat el funcionament de la coalició.
La crisi local coincideix amb un moment de tensió en la política estatal, després de la ruptura de Junts amb el PSOE al Congrés, on els diputats del partit van bloquejar diverses iniciatives legislatives del govern espanyol. Aquest context de distanciament coincideix el debat intern a Sabadell i la ruptura amb el govern.