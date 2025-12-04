Un bon CE Sabadell queda eliminat de la Copa del Rei en mans del Deportivo

Derrota i eliminació d'un CE Sabadell que ha plantat cara al Deportivo de la Corunya a la Nova Creu Alta (0-2). Els de Ferran Costa han estat superiors en bona part de l'enfrontament, però l'encert dels corunyesos en els moments clau ha estat decisiu per a certificar el passi dels d'Antonio Hidalgo, amb dues dianes al segon temps. Cau amb honor el conjunt arlequinat i s'acomiada de la seva aventura a la Copa del Rei. L'entrada ha estat la millor de la temporada amb més de 7.600 espectadors.
D'entrada, Costa ha presentat un onze amb diverses novetats respecte a l'últim partit de lliga. Ton Ripoll ha ocupat el carril dret i Genar Fornés ha tornat a l'equip titular per primer des de la lesió. En atac, el tècnic ha apostat per Miguelete i Rubén Martínez. Alguns dels fixos com Javi López-Pinto, Rodri Escudero o Agus Coscia. A la banqueta, la novetat ha estat el retorn de Carlos García.
En els primers compassos, la igualtat ha estat màxima. El Dépor ha deixat clares les seves intencions de dominar des de la possessió, mentre que el Centre d'Esports ha exercit la seva habitual pressió a camp contrari. En una jugada ràpida s'han pogut avançar els visitants als cinc minuts de joc. Primer Fuoli ha desviat el xut creuat de Cristian Herrera i, en el refús, un defensor ha desviat la rematada de Fabi. La resposta arlequinada, a l'altra banda del camp, ha estat de Ripoll amb una volea alta després d'una gran passada de Miguelete.
Poc després, Fuoli ha tornat a salvar els seus amb una bona aturada a Fabi. Amb el pas dels minuts, el Sabadell ha donat una passa endavant evident i ha pres el control. Les arribades han començat a succeir-se tot i que les ocasions han arribat amb comptagotes. Una pilota morta que ni Priego ni Rubén Martínez han pogut rematar o una centrada sense rematador de Genar han estat avisos per a la defensa corunyesa. La més clara l'ha tingut Bonaldo en una pilota morta dins l'àrea que el brasiler ha rematat desviat. Al descans, el 0-0 no s'ha mogut del marcador.
A la represa, el Dépor ha intentat frenar el ritme d'inici amb possessions llargues. Els arlequinats, que han buscat tot el contrari, han tornat a tenir una ocasió claríssima d'obrir el marcador després d'una bona pressió de Quadri, que ha rematat desviat quan ho tenia tot a favor davant del porter. I de perdonar, ho ha pagat el Centre d'Esports. Cristian Herrera ha avançat els visitants rematant a boca de canó una bona centrada de Loureiro. Ha mogut la banqueta buscant la reacció Ferran Costa amb l'entrada de López-Pinto i Rodri Escudero.
El de Sant Cugat ha estat actiu a banda esquerra en els primers minuts sobre el terreny de joc, primer amb una centrada perillosa rebutjada per la defensa i, poc després, amb un xut aturat per Eric Puerto. L'afició i l'equip han cregut en la remuntada i han començat a inclinar el camp sobre la porteria visitant, però l'encert en la zona de rematada ha estat nul. Bonaldo o Escudero, amb rematades desviades, han tingut les millors opcions d'igualar. A l'altra banda del camp, primer ha avisat Mella amb un cop de cap i, encarant el tram final, Rubén López ha sentenciat en una bona transició.
Sergi Segura, Coscia i Sergio Cortés han esgotat les finestres de canvis i el Dépor, amb l'avantatge, ha anat defensant des de la possessió fins al final del duel. Ha acabat amb deu el Sabadell per lesió de Kaiser, la nota més negativa de l'enfrontament. Altres jugadors com Ton Ripoll també han acabat al límit físicament. S'acaba d'aquesta manera l'aventura a la Copa del Centre d'Esports que en menys de 72 hores rebrà la UD Ibiza a la Nova Creu Alta amb l'objectiu de retrobar-se amb el triomf.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Bonaldo, Kaiser, Genar (Segura, m. 72), Astals, Quadri (Cortés, m. 82), Urri, Priego (López-Pinto, m. 61), Rubén Martínez (Escudero, m. 61) i Miguelete (Coscia, m. 72).
RC Deportivo: Eric Puerto, Noubi (Barcia, m. 46), Patiño, Mulattieri (Soriano, m. 78), Eddachouri (Nsongo, m. 66), Loureiro, Gragera, Cristian Herrera, Samu Fernández (Canedo, m. 84), Fabi Urzain (Mella, m. 66) i Rubén López.
Àrbitre: Alonso de Ena Wolf (comitè aragonès). Grogues: Miguelete, Urri; Soriano.
Gols: 0-1, Cristian Herrera m. 54.
Incidències: 7.651 espectadors a la Nova Creu Alta amb uns 600 aficionats visitants.