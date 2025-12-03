La Copa del Rei torna a la Nova Creu Alta deu anys després amb la visita del Deportivo d'Antonio Hidalgo

El 2 de setembre del 2015 el Castellón va eliminar el Centre d’Esports de la Copa en els penals després de l’1-1 en el temps reglamentari. Des d’aleshores, la Peña Deportiva, també des dels onze metres, i l’Atlético Sanluqueño de Miguelete, en la 20-21 i la 21-22, respectivament, havien estat els botxins dels arlequinats en les experiències posteriors a la competició del K.O., totes dues fora de casa. El comptador tornarà al zero dijous al vespre (19 h), amb la visita del Deportivo de la Corunya, líder de la Segona Divisió. “Tenir un partit de Copa a la Nova Creu Alta deu anys després és una conseqüència de la bona feina que està fent l’equip aquesta temporada. La nostra mentalitat ens fa voler sempre més. Tenim màxim respecte per un equip que juga molt bé a futbol, però volem continuar creixent i passar ronda”, afirma Ferran Costa.
Els arlequinats arribaran al duel després de la primera derrota de la temporada, al camp de l’Europa, però amb els ànims renovats i conscients de l’oportunitat. “En el futbol només hi ha tres resultats possibles, si no sabem conviure amb un d’ells millors que pleguem. La confiança està intacta i les ganes de treballar també. Ara tenim una altra competició i hem de saber-nos adaptar, però sempre amb la identitat com a bandera del que volem que representi el nostre equip”, assegura el tècnic.
La novetat a la convocatòria serà Carlos García, que ja s’ha entrenat amb el grup i té l’alta mèdica i competitiva. L’onze, però, és encara una incògnita. “Posarem els jugadors que més ens apropin a fer el partit que volem fer”, diu, enigmàtic, el tècnic. Fins i tot a la porteria s’ha guardat les cartes Costa, que va alinear José Ortega a la primera ronda. “El seu compromís és màxim en tots els entrenaments. És una figura de club molt important per nosaltres. Ara, posarem els que considerem que poden apropar-nos a l’objectiu”, afirma.
Un retorn molt especial
El duel arriba carregat d’al·licients. Un d’ells és la tornada a l’estadi creualtenc d’Antonio Hidalgo poc més de quatre anys després de la seva destitució, novembre del 2021. L’home que va evitar el descens a Tercera el 2019 i que va aconseguir l’ascens un any després en el play-off exprés de Marbella rebrà el reconeixement de l’afició amb un homenatge quinze minuts abans de l'inici del partit. Serà el primer cop del de Canovelles com a tècnic visitant a la Nova Creu Alta, tot i que està sancionat i no podrà seure a la banqueta per una expulsió la temporada passada, amb el Huesca. Dirigint l'equip des de l'àrea tècnica estarà el seu segon, el també exarlequinat Ignasi Salafranca.
El Dépor d'Hidalgo lidera la Segona Divisió i acumula cinc victòries consecutives en lliga. “Tenen un estil molt definit. És un gran repte. Anirem a ser protagonistes, no els donarem la iniciativa perquè no és la manera que tenim d’entendre aquest esport”, assegura Costa. A les seves files es troba un altre ex del Centre d'Esports: un Stoichkov que suma dues jornades consecutives marcant. A la primera ronda de la Copa, els corunyesos van eliminar el Sámano (1-5) amb un equip format principalment per jugadors amb poc protagonisme en la competició regular. "No vindran a cobrir l'expedient", avisa Rodrigo Escudero.
A l'espera de les últimes hores de venda a oficines i la taquilla a la prèvia del duel, ja es pot dir que serà la millor entrada de la temporada. El club ha anunciat que s'han superat les 6.000 entrades venudes, amb bona presència de seguidors visitants. "Estem aconseguint entre tots canviar la mentalitat pessimista, que és molt catalana, d'anar guanyant i pensar que ens empataran. L'altre dia, contra el Sevilla Atlético, ho vam notar. Volem veure el camp ple i lluitarem per a aconseguir-ho. El camp farà goig, això segur, i és una motivació", assegura Costa. En cas de passar, un Primera Divisió visitaria la Nova Creu Alta. Abans, un històric que vol tornar al seu lloc i, de moment, sota el comandament d'una llegenda arlequinada, va pel bon camí.