El fortí escapulat contra l'invicte arlequinat: quina ratxa prevaldrà?

Pocs partits a la Primera Federació són, sobre el paper, més atractius que el de divendres (21:15 h) entre Europa i Centre d’Esports. Un tercer contra segon, derbi català i entre el segon equip més golejador i el menys golejat del grup. Els de la Vila de Gràcia encara no han perdut al Nou Sardenya, de fet, no ho fan des de la represa del derbi contra el Sant Andreu l’11 de desembre del 2024. Els arlequinats es troben invictes aquesta temporada i no perden un partit des del 20 d’abril, també en el duel de màxima rivalitat contra el Terrassa. “És un partit atractiu i un repte com a professionals i com a equip”, afirma Ferran Costa.
El Sabadell arribarà a l’enfrontament en bona dinàmica, com a únic imbatut del continent i després de trencar la ratxa d’empats amb dues victòries consecutives, l’última especialment balsàmica a casa després dels dubtes que podien generar les igualades a zero, cinc en sis partits. “No necessitem al·licients externs per motivar-nos perquè som uns motivats. No volem deixar passar cap oportunitat de millorar com a equip. Ens encanta competir al límit i no aturar-nos contra qualsevol rival i en qualsevol escenari”, assegura el tècnic, que no podrà comptar amb Jan Molina ni Carlos Garcia.
Divendres, el Centre d’Esports es trobarà, possiblement, el context més complicat fins ara a la lliga: un Nou Sardenya que és un fortí, en què l’Europa només ha deixat escapar dos empats. Gespa artificial, dimensions reduïdes, molt ritme de joc i l'elevada intensitat són alguns dels ingredients d’un estadi inexpugnable. “La base és la mateixa de sempre: jugarem amb onze com ells, en un camp de futbol, amb tres àrbitres i envoltats de la nostra gent. El que vull és que el meu equip sigui el que millor s’adapta a tot. Hem estat entrenant a l'Olímpia per la superfície. És un camp on hi ha un volum de situacions d’àrea més elevat perquè els atacs es construeixen en poques passades. Hi ha menys moments on el partit es queda en un punt mort. És molt important ser constants i contundents sempre”, afegeix Costa. 600 arlequinats acompanyaran l’equip al Sardenya en una festa del futbol català, però en un horari estrany.
Un clàssic del futbol català
L'enfrontament és un autèntic clàssic del futbol català. Ambdós equips, segons les dades del web de memòria històrica del club, s'han enfrontat en 95 ocasions. L'últim precedent és molt recent. Fa poc més de set mesos, l'Europa es va endur els punts amb un triomf per 2 a 1 amb dos gols de Jordi Cano. Sergio Cortés, al tram final, va retallar. Futbolistes importants en l'actualitat com Kaiser, Segura, Urri, Miguelete o Rubén Martínez van ser de la partida al Sardenya. Des d'aquell dia, el Centre d'Esports només ha perdut una vegada i ara torna a un fortí que ha estat inexpugnable en aquest temps. Quina ratxa prevaldrà?