El primer nadó català de l'any... és arlequinat!

El fred i el vent no han aturat els Muñoz Adan per assistir a una cita molt especial. L'Ander, el primer nadó nascut a Catalunya aquest 2026, ha recollit el carnet de soci del CE Sabadell amb només 9 dies de vida! Amb aquest gest, la família ha simbolitzat l'amor per un escut, emocionant tots els que es passejaven per l'estadi creualtenc.
El pare, l'Arnau Muñoz, és un aficionat incondicional del club i vol transmetre aquesta passió al petit, literalment, des del bressol. "Recordo anar amb el meu pare al Gol Sud de la Nova Creu Alta, pujar totes aquelles escales infinites i, de cop, veure l’estadi ple. Aquella imatge és el meu primer vincle amb el Sabadell", s'emociona. Aquest divendres, l'Ander ha viscut, tot i que des de la innocència d'un nounat, el seu primer record com a arlequinat.
També l'han acompanyat l'Andrea, la mare i el Lluís, l'avi, que segueix l'equip amb regularitat i el que més li agrada és fer-ho rodejat de la gent que estima. "La saga continua endavant, i me n’alegro molt. M’hauré de cuidar per veure el meu net debutar algun dia, aquí, a la gespa”, bromeja. De fet, l'Alya, la filla gran de l'Arnau i l'Andrea, ja ha viscut l'experiència completa del futbol al Temple. "De més petita la portàvem al camp amb les orelleres, ara que té quasi quatre anys li molesta més el soroll. La veritat és que té bon toc de pilota", riu el pare que, assegura que "tampoc s'ha d'obligar els fills a fer el que tu vols, ho han de triar ells quan siguin més grans".
Així doncs, són setmanes tan sorprenents com especials pels Muñoz. "Ha estat una anècdota inesperada, però molt maca. A més l'Ander havia de néixer el dia de reis". I el Centre d'Esports hi posa de la seva part amb resultats, bon joc i fins i tot el lideratge. “La paraula que defineix aquest Sabadell és família. No és el mateix veure un equip de Primera que veure l’equip de la teva ciutat, on tots anem a una", puntualitzen pare i fill. "El meu avi ja era arlequinat i jo vaig començar a implicar-me més des de la pandèmia. Ho visc amb més intensitat que el meu pare, perquè ell és més racional".
En tot cas, diumenge no fallaran per animar els seus en el duel contra el Marbella. "L'Ander es farà la foto de l'onze, serà un moment emotiu, mai hem viscut res igual". Una iniciativa promoguda per la Penya Arlequinada La Plana, de la qual formen part. Optimistes, el Lluís i l'Arnau auguren un bon futur per aquest Centre d'Esports Sabadell. "Quan va néixer la meva germana vam pujar a Primera, amb la meva filla ens vam quedar a les portes del play-off i veurem què passa aquest any, si l'Ander dona sort", fan broma plegats. Sigui com sigui, tot apunta que el llegat arlequinat d'aquesta família, està assegurat.