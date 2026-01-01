Els pares del primer nadó de l'any: "Vam menjar el raïm amb contraccions, no ens esperàvem començar així el 2026"

Andrea Adan (31) i Arnau Muñoz (34) són els pares de l'Ander; el primer nadó de l’any nascut en un hospital públic de Catalunya, com ha informat el Departament de Salut. Ha nascut a les 00:38 h d'aquest 1 de gener a l’hospital Parc Taulí amb 3,8 kg.
Tots dos són sabadellencs, l'Arnau és com diu ell "de la Creu Alta de tota la vida", i l'Andrea del barri de Can Rull, actualment tots resideixen a Can Llong. El naixement va arribar després d’un part inesperat, ja que la data prevista era el 7 de gener, però finalment l’Ander ha volgut estrenar l’any nou.
Com us sentiu en saber que el vostre fill és el primer nadó del 2026 a Catalunya?
És molt emocionant saber que el nostre fill és el primer del 2026 a Catalunya. Ha estat una nit plena d'emocions.
Us esperàveu que nasqués just amb l’inici de l’any?
No, gens. L’esperàvem pel dia 7 de gener, però la meva dona va trencar aigües el dia 30. Tot i això, preveiem que nasqués el 30 o el 31. El part es va fer llarg i, finalment, per diverses raons, va acabar naixent just el primer dia de l’any.
Com vau viure aquell moment tan concret?
No sabíem ben bé què passaria. La situació va tornar a ser favorable i, de cop, ens vam trobar que havia nascut el primer nadó de l’any. Ha estat tot molt intens. És curiós perquè amb la nostra altra filla, l’Alya, que té gairebé quatre anys, també va passar una cosa semblant. El seu part també es va allargar dies, i amb l’Ander ha passat gairebé el mateix
Qui va ser la primera persona a qui vau avisar?
La família. Tenim diversos grups de WhatsApp i vam avisar tothom de seguida. Hem tingut a la família molt pendent de com anava tot. Destacaria especialment la meva àvia, que té noranta-dos anys i és la que més contenta està.
Per què vau triar el nom d’Ander?
Per diverses raons. És un nom basc, tenim una estima especial pel País Basc perquè el meu pare va fer la mili allà. També perquè és el masculí del nom de la meva dona, Andrea, i a més a més tots a la família comencem per la lletra A: jo soc l’Arnau, la meva dona Andrea, la meva filla Alya i ara l’Ander.
Què significa començar el 2026 d’aquesta manera?
És molt bonic i molt emocionant. És una situació única i, a més, inesperada. Primer ens van dir que era el primer del Vallès, després de l’àrea metropolitana, i finalment que era el primer de tota Catalunya. Ha estat un dia brutal, ple d’emocions i sense parar.
Com us agradaria que l’Ander recordés aquest moment en el futur?
Aquesta “fama” dura uns dies, però sempre podrà buscar-ho a internet i veure les fotos de quan era un bebè. És un record molt especial. A més, serà dels grans de la classe, que sempre és positiu… tot i que quan faci divuit anys potser em preocuparà una mica més que sigui dels primers a sortir de festa.
Com ha viscut l’arribada del seu germà la seva filla Alya?
A l’abril farà quatre anys. Li estem explicant que ara serà la germana gran, que l’haurà de cuidar. Vol estar sempre a sobre del nen, veure què fem amb ell, i això fa molta il·lusió perquè ella també forma part d’aquest moment com a família.
Què diríeu a altres famílies que comencen l’any amb un nadó?
Sobretot que ho gaudeixin molt. Passa tot molt ràpid i, si no hi ets present, et pots perdre moments. Cada segon compta i totes les etapes són molt màgiques.